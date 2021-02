Prezidentku Zuzanu Čaputovú znepokojuje situácia okolo pandémie koronavírusu. Naznačuje dokonca, že by sa mala vyvodiť politická zodpovednosť! Pre TV Markíza prezradila, ako ju ľudsky mrzí, že to naša krajina nezvládla.

Čaputová povedala, že napriek tomu, že nemá žiadne právomoci v boji s pandémiou, treba sa ľuďom ospravedlniť: „Ľuďom musím povedať, prepáčte!“ Prezidentka zároveň prvýkrát prehovorila o jej stretnutí s premiérom Igorom Matovičom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom: „Hovorili sme aj o vyvodení politickej zodpovedností a nevyhnutnosti sebareflexie.“

Hlava štátu ale riešenie nechala na vládu. „Ponúka sa výmena na ministerstve zdravotníctva. Chcem ale povedať, že si prácu ministra Mareka Krajčího vážim, ale myslím si, že je na mieste ukázať gesto,“ povedala prezidentka. Čaputová zároveň tvrdí, že sa s Krajčím stretla a vidí ho pomerne zničeného: „Unavenejšieho človeka som už dávno nestretla. Znamená to, že rezort ktorý je najviac skúšaný potrebuje nový impulz.“

Ak by podľa prezidentky nastala zmena na poste ministra zdravotníctva, tak to nestačí. „Chyby sú aj v komunikácii a manažmente. Čelíme hádkam v koalícii,“ skonštatovala Čaputová s tým, že ona nemá žiadne právomoci na výmenu jednotlivých členov vlády. Podľa nej je aj požiadavka šéfa hlasu Petra Pellegriniho na vymenovanie úradníckej vlády zatiaľ bezpredmetná.

Nedávno premiér Igor Matovič povedal, že prezidentka by mala svoje výhrady najskôr adresovať jemu a až potom do médií. „Ja si rada nechám poradiť, ale nie od premiéra. Hovorím to aj jemu na stretnutí medzi štyrmi očami, že je potrebná zmena politickej kultúry,“ reagovala prezidentka. Čaputová sa vyjadrila aj ako podľa nej vláda vníma kritiku: „Mám pocit, že pri kritike vlády ako keby boli obeťou oni. Ale obete ležia na cintorínoch." Prezidentka prezradila, že opatrenia, ktoré najnovšie priniesli odborníci považuje za správne.