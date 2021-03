Ak by v rámci rekonštrukcie vlády odstúpil Matovič zo svojej funkcie, prezidentka by za nového predsedu vlády menovala niekoho zo strany víťaza volieb. „V mojom svete nie sú podrazy ani intrigy, i keď som často ich objektom. Ako aj v prípade tejto fámy,“ podotkla Čaputová pre Denník N. Poslanec OĽaNO Ján Krošlák totiž povedal, že medzi poslancami sa šíri informácia o tom, ako by prezidentka mohla obísť OĽaNO.

„Ak sa teraz Igor Matovič rozhodne podať demisiu a koalícia bude žiadať rekonštrukciu, budem rešpektovať výsledok volieb a premiérsky post aj naďalej pripadne OĽaNO,“ povedala prezidentka s tým, že o tom, že jej slovo platí, nemusí nikto pochybovať. Čaputová tvrdí, že nová vláda by vznikla na "pôdoryse tejto koalície".

Krošlák sa nedávno zviditeľnil aj tým, že na sociálnej sieti kritizoval štýl Matovičovho vládnutia. „Čakal som rok, poctivo som sa angažoval v práci v parlamente vo veciach, ku ktorým mám blízko a stále som dúfal a úprimne veril, že náš premiér dorastie do svojho kresla,“ napísal okrem iného Krošlák.

