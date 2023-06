Francúzsky prezident po výstupe z limuzíny džentlmensky pobozkal ruku Čaputovej úklonom. Po privítacom ceremoniáli pred Prezidentským palácom absolvoval s prezidentkou aj spoločné rokovanie.

Stretnutie sa nieslo vyslovene v priateľskom a uvoľnenom duchu. Pri tejto príležitosti sa slovenská hlava štátu objavila v bielych šatách a v kabáte rovnakej dĺžky. Pozornému oku neuniklo, že elegantný kabát bledomodrej farby mala na sebe prezidentka aj nedávno počas korunovácie britského kráľa Karola III. vo Westminsterskom opátstve v Londýne. Vtedy sa však na rukáve a na golieri kabáta objavilo jemné zdobenie. „Ide o identický kabát, z ktorého bolo možné odňať ozdobné aplikácie,“ potvrdil nám hovorca prezidentky Martin Strižinec. „Prezidentka už aj v minulosti opakovane viackrát využila ten istý model šiat s malými úpravami pri rozličných príležitostiach,“ dodal Strižinec. Autorkou tohto modelu je slovenská návrhárka Veronika Hložníková.

Odborníčka na protokol Mária Holubová v tejto súvislosti upozornila, že počas privítacieho ceremoniálu mal platiť formálnejší dress code, keďže išlo o stretnutie na najvyššej úrovni, aké je v Európe možné. „Z hľadiska pravidiel európskych elít, čo sa týka sprievodu, dámy nesmú mať čierne pančuchy. Pobehoval tam však nejaký sprievod, kde dáma mala čierne pančuchy, čo je podľa protokolu neprípustné,“ upozornila na mierne prešľapy Holubová. „Dámy by tiež nemali mať nohavicový kostým, lebo je to považované za business oblečenie. Nevhodné je mať aj kabelku cez plece,“ doplnila ďalej odborníčka.

Čo sa týka outfitu prezidentky, odborníčka na protokol si všimla menšie chyby. „Pani prezidentke by som odporučila vrchné ošatenie tmavomodré a spodné možno bledomodré. Biela v kombinácii s bledomodrou bola príliš letná,“ myslí si Holubová. Podľa odborníčky si Čaputová mala zvoliť aj iný typ obuvi. „Odporúča sa vyšší, 5 – až 10-centimetrový opätok, ale nie ihličkový, lebo je to záležitosť večera. Topánky by mali byť tiež uzavreté z každej strany,“ podčiarkla ďalej.

Podľa odborníčky si tento prešľap musel určite všimnúť aj prezident Macron. „Platí, že nikto nič nepovie a dotyčného na prešľap neupozornia, ale vidia to a pomyslia si svoje,“ dodáva odborníčka na protokol. Práve z tohto dôvodu sa odporúča dámam nosiť pevne zafixovaný účes.

