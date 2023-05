Slovenskí a českí občania sa minulý týždeň nestačili čudovať, keď sa prezidenti oboch krajín objavili na Ukrajine. Prísne utajovaná cesta za vysokých bezpečnostných opatrení pritom priniesla aj moment, že sa prezidentka Zuzana Čaputová (49) a česká hlava štátu Petr Pavel (61) museli schovať do krytu. O to prekvapivejšie je, že cestu ministra vnútra Romana Mikulca (51) na Ukrajinu avizuje naša vláda pár dní dopredu.

Vláda mala na programe zatiaľ posledné rokovanie, na ktorom preberali aj zahraničné cesty našich vrcholových predstaviteľov. V materiáli verejne dostupnom na stránkach Úradu vlády sa objavil aj dokument o zahraničných cestách. „Vláda schvaľuje zahraničnú cestu ministra vnútra Romana Mikulca na Ukrajinu 5. mája 2023,“ píše sa v dokumente, ktorý na vládu predkladalo ministerstvo zahraničných vecí.

„Takáto cesta je vždy veľmi zložitá na organizáciu. Musí sa veľmi dôsledne zaistiť ochrana utajovaných informácií. To znamená všetky informácie týkajúce sa času, presunu, osi,“ odpovedal pre RTVS vedúci katedry bezpečnostných štúdií CEVRO inštitútu v Prahe Jiří Šedivý (70) na otázku, aké náročné je pripraviť a utajiť detaily cesty vrcholných predstaviteľov.

Zdá sa ale, že Mikulcova cesta až tak utajovaná nie je, čomu moc nerozumejú odborníci. „Čo to je za taktiku? Tá cesta sa dá schváliť aj ináč. Pokiaľ sa cesta týka Ukrajiny, tak by to nemalo byť zverejňované,“ povedal bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (60). Podobný názor má aj bezpečnostný analytik Ivo Samson (67): „Ide o ministra vnútra. Vopred dávať na známosť, že tento človek bude cestovať na Ukrajinu, znamená nebezpečenstvo pre ministra. Keby tam dali aj jeho program, tak by to bolo už až smiešne. Riziko to je, ale predpokladám, že to nebolo zbrklé rozhodnutie.“ Odborník si ale myslí, že Rusko sa neodváži Mikulcovu cestu skomplikovať.

To, čo je predmetom utajovanej skutočnosti, ustanovuje podľa rezortu zahraničných vecí zákon o ochrane utajovaných skutočností. „Posúdenie, či Vami uvedená zahraničná cesta na Ukrajinu má byť predmetom utajenia, je výlučne v pôsobnosti Ministerstva vnútra,“ odpísali nám z rezortu zahraničných vecí. Ministerstvo vnútra nám na otázky neodpovedalo. V galérii nájdete celý dokument o plánovaných zahraničných cestách našich čelných predstaviteľov vrátane Mikulca, ako aj snímky z pobytu Čaputovej na Ukrajine.

Prečítajte si tiež: