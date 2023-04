Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec čelil za dobu svojho mandátu mnohým pokusom o odvolávanie, jeho osoba je v súčasnosti veľmi pestrou súčasťou vládnej koalície. Najnovšie mal minister problém s bezpečnostnou previerkou, ktorá mu podľa Národného bezpečnostného úradu údajne chýba. Ten sa však voči takýmto obvineniam vyhradil: „Nemám problém si požiadať o previerku, ale tak ako každý minister, ani mne nevyplýva zo zákona povinnosť takúto previerku mať, keďže mám osobitné postavenie. Zákon hovorí jasne, mám aj vyjadrenia ministerstva spravodlivosti a podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého, ktoré hovoria v môj prospech,“ vyjadril sa v rozhovore v rádiu Slovensko.

Ostatní ministri, ako napríklad minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), si podľa Mikulca previerku vraj robia len „pre istotu“.

Podľa neho nie je táto kauza ničím iným, než pokračujúcou snahou o kompromitáciu jeho osoby aj ministerstva vnútra. „V roku 2011-2012 na mňa boli zinscenované nejaké veci a do auta mi bola nastrčená usvedčujúca SD-karta. Súd odvtedy už vydal verdikt potvrdzujúci moju nevinu, išlo čisto o snahu zdiskreditovať ma, pretože som poukázal na tunelovanie vojenského spravodajstva,“ reagoval minister na útoky NBÚ.

Slovenskom zmieta vnútorný zápas bezpečnostných zložiek. Na otázku, či by takáto situácia mohla viesť k destabilizácií v krajine, odpovedal Mikulec vyhýbavo. „Súhlasím, je tam istá rivalita. Všetky tieto zložky by mali pracovať na rovnakom cieli, a to pre dobro občanov,“ povedal, pričom jedným dychom dodal, že v priebehu existencie samostatného Slovenska sa do čela určitých inštitúcií dostávali ľudia, ktorým na srdci dobro pre občanov neležalo.

„To majú občania možnosť vidieť teraz, keď majú orgány činné v trestnom konaní rozviazané ruky a mnohé z týchto osobností sú v jednotlivých kauzách odsúdené," prízvukoval Roman Mikulec.

Roman Mikulec sa vyjadril aj ku kontroverznej otázke vedenia bezpečnostných zložiek „Orgány činné v trestnom konaní nie sú ovplyvňované žiadnym politickým tlakom, rovnako ako ani ja. Ak mám byť zodpovedný za funkciu policajného prezidenta alebo prezidenta inšpekčnej služby, tak je správne, že si ich vyberám sám.“ Vyzdvihol tiež pôsobenie súčasného prezidenta Úradu inšpekčnej služby Petra Juhása, ktorý je známy aj z vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Čo sa týka straníckeho života a jeho pôsobenia v OĽaNO, Roman Mikulec neplánuje "loď v predvolebnej búrke opustiť". „Ja som človek, ktorý uznáva určité hodnoty. Jednou z tých hodnôt je neutekať z boja a neprevrátiť kabát,“ povedal odhodlane.

