Prezidentka Zuzana Čaputová (49) už dostala návrh na odvolanie rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej z funkcie. Potvrdil to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec!

"Návrh ministra vnútra bol do Kancelárie prezidenta SR doručený v pondelok popoludní. Prezidentka sa s ním oboznámi," uviedol Strižinec. Minister vnútra Roman Mikulec to avizoval už počas minulého týždňa, pričom denník Plus JEDEN DEŇ vtedy požiadal o reakciu samotnú Kurilovskú.

KURILOVSKEJ REAKCIU NÁJDETE V GALÉRII

Mikulec minulý týždeň tiež uviedol, že Kurilovská, ako aj šéf katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský by mali vyvodiť zodpovednosť v súvislosti s kauzou postrelenej študentky.

VIDEO Inštruktor pri výcviku postrelil kadetku policajnej akadémie! Na mieste boli aj psovodi (marec 2023)

Študentku prvého ročníka policajnej akadémie postrelil 1. marca inštruktor počas výcviku. Nešťastie sa stalo v priestoroch streleckého polygónu Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti začali trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.