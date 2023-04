Nešťastná udalosť postrelenej, iba 20-ročnej kadetky Akadémie Policajného zboru (APZ) Mišky má stále dozvuky. Zatiaľ čo ona nevzdáva svoj boj o to, aby sa postavila na nohy a mala čo najmenšie trvalé následky, minister vnútra za OĽaNO Roman Mikulec (51) chce vyvodiť zodpovednosť voči rektorke APZ Lucii Kurilovskej (55). Tej sa síce zastal akademický senát, no odborník je za jej odvolanie. Na rade tak bude prezidentka Zuzana Čaputová (49).

Mišku postrelil začiatkom marca inštruktor APZ Vladimir Šeparnev (50) priamo na pôde akadémie. Nešťastná udalosť sa stala mimo pracovného času a v priestoroch, kde inštruktor nemal čo hľadať. Vo voľnom čase si totiž Šeparnev organizoval krúžok. „Vedúci katedry mu ho zakázal viesť na streleckom polygóne akadémie,“ povedala vtedy Kurilovská s tým, že to ťažko prežíva, je s rodičmi kadetky v kontakte a snaží sa im pomôcť s nájdením najlepších lekárov.

„Budem bojovať, aby som vyťažila maximum, aby som mala čo najkvalitnejší život, aký môžem mať, aby som sa postavila na nohy,“ povedala nedávno Miška, ktorá má poškodenú miechu, pre TV Markíza. Mikulec si myslí, že za situáciu by mala niesť zodpovednosť rektorka APZ. „Podám Čaputovej návrh na odvolanie Kurilovskej,“ povedal Mikulec s tým, že na to potrebuje aj stanovisko akademického senátu APZ. „Mám podporu senátu. Minister to chce dať napriek nesúhlasnému stanovisku s jeho návrhom. Je to jeho právo,“ povedala Kurilovská.

Šéfky akadémie sa zastal generálny manažér Hlasu Matúš Šutaj Eštok (36). Ten na sociálnu sieť zavesil status s titulkom „Vrah o morálke káže“, v ktorom ministrovi vytkol podozrenia z úplatku 100-tisíc eur za informačný systém, ako aj zo spáchania trestného činu pri nákupe vrtuľníka a mnohé ďalšie veci: „Keby bol Mikulec chlap, vyvodil by osobnú zodpovednosť voči sebe už dávno.“ Mikulec bol historicky najčastejšie odvolávaný minister. Až 8-krát sa ho však odvolať nepodarilo, napriek tomu, že výhrady voči jeho osobe mali aj koaliční partneri OĽaNO.

Možno nie je náhoda, že sa Kurilovskej zastal práve Eštok. V zákulisí sa totiž šepká, že rektorka by mala ísť do volieb na kandidátnej listine Hlasu. Je možné, že tieto informácie sa dostali aj do uší vrcholovým predstaviteľom OĽaNO. Je pritom notoricky známe, ako sa „majú radi“ OĽaNO a Hlas. Zo strany Mikulca môže ísť preto aj o politickú hru. Politológ Miroslav Řádek však nechcel špekulovať o tom, či to môže mať súvislosť s politickými ambíciami Kurilovskej. Každopádne aj on sa vyjadril voči Kurilovskej dosť KRITICKY. Jeho reakciu si prečítajte v našej galérii.

