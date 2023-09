Prezidentka Zuzana Čaputová priletela v sobotu (16.9.) neskoro večer slovenského času do New Yorku, kde sa počas nasledujúceho týždňa zúčastní na 78. Valnom zhromaždení OSN a v stredu vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy. Informuje o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Jej vystúpenie v New Yorku bude posledným na pôde OSN vo funkcii prezidentky SR. "Už v nedeľu má naplánované rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Hovoriť spolu budú o dominantných témach valného zhromaždenia, najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a riešení klimatickej krízy," priblížil hovorca Čaputovej.

Prezidentka v New Yorku vystúpi aj na Samite trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je jednou z najdôležitejších udalostí tohoročného Valného zhromaždenia OSN a zúčastní sa aj na recepcii podávanej americkým prezidentom Joeom Bidenom.

Pracovná cesta prezidentky do USA začne v nedeľu stretnutím so slovenskou komunitou žijúcou v Spojených štátoch. Zúčastní sa tiež na omši v kostole sv. Jána Nepomúckeho a sv. Františky Xaviery Cabrin na Manhattane, ktorú bude slúžiť slovenský farár Štefan Chanas.

"Prezidentka sa stretne aj s mladými Slovákmi, ktorí študujú na univerzitách v New Yorku a učiteľkami slovenčiny z víkendových slovenských škôl v New Yorku a New Jersey. Okrem toho počas týždňa otvorí Slovak Pro Samit, ktorého cieľom je prepájať úspešných slovenských profesionálov a odborníkov, ktorí pôsobia v Spojených štátoch a majú záujem svojimi skúsenosťami a znalosťami pomôcť v rozvoji Slovenska," uviedol Strižinec.

Program cesty vyvrcholí galavečerou pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR a 30 rokov členstva v OSN, na ktorej prezidentka spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom privíta ďalšie hlavy štátov ako aj významné osobnosti slovenskej a českej komunity v Spojených štátoch. Prezidentka sa späť na Slovensko vráti v piatok 22.9.

Do USA odcestoval aj minister Wlachovský

Minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský odcestoval v sobotu spolu s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou na 78. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

"Pre Slovensko zostáva OSN tou najdôležitejšou platformou angažovanosti na globálnej úrovni. Medzinárodné spoločenstvo čelí mnohým výzvam, ktorým môžeme úspešne čeliť len vďaka vzájomnej koordinácii a spolupráci," uviedol pred cestou minister.

Na snímke dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský počas 14. rokovania Vlády SR v Bratislave v stredu 6. septembra 2023. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Šéf slovenskej diplomacie absolvuje tiež stretnutia s najvyššími predstaviteľmi OSN i sériu bilaterálnych rokovaní s rezortnými partnermi z viacerých krajín. Zúčastní sa aj na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej únie.

Minister bude aj na slávnostnom otvorení všeobecnej rozpravy zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Rezort diplomacie ozrejmil, že všeobecná rozprava na úvod zhromaždenia vytvára priestor pre vzájomné stretnutia a rokovania najvyšších ústavných činiteľov členských krajín organizácie, ale aj výmenu skúseností a vízií o ďalšom smerovaní medzinárodného spoločenstva.