Prezidentka Zuzana Čaputová sa už cez deň na sociálnej sieti vyjadrila, že telefonovala s českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorému zagratulovala a vyjadrila účasť a solidaritu v neľahkých časoch, ktoré zažívame. „Slovensko a Česko majú k sebe blízko ako máloktoré krajiny na svete. Bol to historický unikát, že sa dva blízke národy v roku 1918 rozhodli vytvoriť spoločný štátny útvar,“ napísala prezidentka na sociálnej sieti.

V Českej republike je 28. október štátnym sviatkom. Dnes sa na CNN Prima News najskôr obyvateľom oboch krajín prihovoril práve prezident Českej republiky Miloš Zeman, ktorý sa venoval ťažkým časom ohľadom koronakrízy: „Ospravedlňujem sa, že som musel odsunúť slávnosť s udeľovaním vyznamenaní na budúci rok. Budem sa tešiť, keď sa o rok stretneme v lepších časoch.“ Dnes mal Zeman pri príležitosti ich štátneho sviatku vyznamenať dôležité české osobnosti.

Čaputová na neho nadviazala slovami: „Tento deň bol základom Československa a teda neskôr aj samostatného Slovenska. Ak by sa po ťažkých časoch otvorila opäť téma, že aj na Slovensku bude 28. október štátny sviatok, tak by som to podporila.“ Hlava štátu tiež prezradila, že je za to, aby sa na hraniciach medzi Slovenskom a Českom počas pandémie využívali rýchlotesty.

Zuzana Čaputová na návšteve Česka s ich prezidentom Milošom Zemanom. Zdroj: Jakub Poláček

Prezidentka sa vyjadrila aj ku stavu krajiny počas pandémie: „Vnímam roztrieštenie spoločnosti. Čelíme pocitu strachu o seba, rodinných príslušníkov, prácu a živobytie. Slováci majú aj strach, aj situáciu spochybňujú, ale sú aj solidárni a nápomocní.“ Počas koronakrízy má vraj ona a premiér Igor Matovič iný spôsob komunikácie. „Aj počas predvolebných kampaní sme inak komunikovali. Premiér s tým vyhral voľby. Teraz je ale potrebné, aby sme boli pozorní ku každému jednému slovu.“