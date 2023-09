Premiér Ľudovít Ódor (47) prisľúbil, že dnes predstaví opatrenia v súvislosti s migračnou situáciou, pričom prezidentka Zuzana Čaputová (50) už avizovala, že návrhy majú jej plnú podporu. „Premiér ma informoval o pripravovaných krokoch zameraných na zvýšenie bezpečia našich občanov a na zníženie počtu nelegálnych migrantov prechádzajúcich cez naše územie," uviedla hlava štátu. Na utorkovom (5.9.) stretnutí sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský.

Vo Veľkom Krtíši, kde je v hale súkromnej spoločnosti aj naďalej vyše 700 nelegálnych migrantov, sa po niekoľkých dňoch situácia zhoršuje. Podľa prednostu veľkokrtíšskeho mestského úradu Mariána Balka nie sú v nej vhodné podmienky pre ľudí. Balko dokonca uviedol, že už mali v hale aj ľahké zranenia. „Začínajú sa búriť, sú nespokojní, pretože sú tam umiestnení už viac dní," objasnil.

Zaistenie nelegálnych migrantov až do dôsledného preverenia ich totožnosti aj posilnenie ochrany slovenských hraníc armádou. Aj k tomu v utorok (5.9.) vyzývala strana Hlas-SD. Skúsený odborník na samosprávu z kandidátky Hlasu Michal Kaliňák kritizuje, že veľká časť povinností spojených s nelegálnou migráciou ostáva ležať na pleciach samospráv. „Samosprávy "hasia požiare," pretože štát je pasívny a nič nerobí," vyhlásil v relácii Teraz takto.

„Samosprávy potrebujú jasný signál o tom, že polícia skutočne pomáha a chráni. Potrebujeme policajtov, no v tejto chvíli je evidentné, že aj vojakov na stráženie hraníc, ale aj na ochranu bezpečnosti a majetku domácich obyvateľov," hovorí Kaliňák. Podľa neho by mala vláda garantovať aj to, že migranti prechádzajúci hranicou prejdú aj základným zdravotným vyšetrením. „A zároveň, že vláda tiež musí garantovať bezpečnosť a pokoj v komunitách a sídliskách v každom regióne, ktoré dnes čelia veľkej migrantskej vlne."

Situáciu pozorne sleduje aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (61), ktorý otvorene hovorí o „zbabraných“ opatreniach zo strany štátu. „Námatkovo nekontrolujeme priechody ani hlavné trasy a táto informácia sa medzi prevádzačmi určite šíri,“ konštatuje odborník, ktorý je presvedčený, že v prípade nečinnosti bude krajina čoskoro čeliť skutočne ešte masovejšiemu prílevu migrantov.

„Prvým krokom musí byť posilnenie policajných hliadok na priechodoch a hlavných migračných trasách,“ apeluje Zábojník, podľa ktorého je v prípade personálnych problémov polície možné posilniť strážne hliadky vojakmi či úradníkmi. „Ak by bola situácia kritická, môžu povolať aj dobrovoľníkov. A ak bude treba, rád pôjdem ako skúsený plukovník v rámci dobrovoľníctva vypomôcť aj ja osobne,“ povedal.

„Do povedomia prevádzačov sa jednoducho musí dostať, že na Slovensku platia jasné pravidlá,“ prízvukuje Zábojník, podľa ktorého by bola prospešná aj prípadná úprava legislatívy. Ďalšie nekompromisné stanovisko Zábojníka nájdete v našej galérii.

