Zuzana Čaputová hodnotí svoje dvojročné zotrvanie vo funkcii prezidentky SR ako náročné, vzhľadom na to, že viac ako polovicu jej zotrvania vo funkcii poznačila pandemická kríza. Čaputová dúfa, že funkcia hlavy štátu ju ako človeka nemení a že ostáva stále rovnaká. “Je to zátažou ale aj obrovským obohatením,” zhodnotila svoj mandát, pričom dodala, že chce byť súčasťou toho, čo Slovensko posunie dopredu.

Vplyvom pandémie koronavírusu sa Zuzane čaputovej dva roky mandátu zdajú ako desať rokov. Ak by mala stav krajiny v krátkosti zhodnotiť, povedala by, že Slovensko je “zranené”, pričom myslí nie len zdravotný aspekt, ale aj ekonomiku a dopad na sociálny stav Slovenska.

Pri hodnotení novej vlády premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý na poste vystriedal súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) prezidentka uviedla, že Hegerova vláda je v štýle vládnutia iná a premiéra označila za konštruktívneho človeka. Ocenila, že premiér sa nesnaží “otvárať nožnice konfliktu.” Vládna koalícia je však podľa Čaputovej stále zaťažená predchádzajúcou vládnou krízou, a to jej nedodáva stabilitu, čo ide na úkor riadenia krajiny.

Na otázku, či prezidentka považuje výmenu Matoviča za Hegera na poste premiéra za dostatočnú, uviedla, že danú výmenu vníma ako výsledok koaličnej dohody a vláda za ňu nesie plnú zodpovednosť. Významný faktor vzniku vládnej krízy je podľa nej aj to, že v tom čase boli na Slovensku plné nemocnice chorých. “V tej situácii mohla nájsť kľúč iba vládna koalícia, ktorá sa rozhodla o personálne zmeny,” tvrdí Čaputová, podľa ktorej vody nie sú úplne upokojené, no aspoň už nečelíme vládnej kríze.

Spor v koaličnej strane Za ľudí Čaputová nepovažuje za potrebné komentovať. Koalíciu samotnú by to podľa nej ohroziť nemalo. Na otázku, či Slovensko čelí predčasným voľbám podľa prezidentky nevedia odpovedať ani samotní hlavní aktéri referenda, avšak pripúšťa to ako jednu z možností.

Čo sa týka očkovania, prezidentka si netrúfa povedať, či Slovensko dosiahne kolektívnu imunitu. Ocenila však prácu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO), ktorý robí prípravy na prípadnú tretiu vlnu pandémie. Tretia vlna bude podľa Čaputovej priamo úmerná miere zaočkovanosti, preto považuje za dôležitú prístupnosť očkovania verejnosti. Pokiaľ ide o očkovanie detí, Čaputová rodičom radí otočiť sa na odborníkov. Má k tomu však pozitívny postoj.

Či bude Zuzana Čaputová kandidovať na funkciu prezidentky aj v budúcom funkčnom období, nevylúčila. Je to však podľa jej slov ešte predčasná otázka.