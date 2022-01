Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský rozvíril vášne, keď sa verejnosť dozvedela, že počas katastrofálnej pandemickej situácie u nás aj vo svete odletel do Ománu. Vyčítal mu to jeho kolega z vlády Igor Matovič, ale aj opozičný líder Robert Fico. Lengvarský sa dnes večer z dovolenky vrátil. Lietadlo pristálo krátko po 20:00 h. Po príchode ho nikto však nevidel!

Fico pri svojej kritike dokonca použil slová, ktoré sa ministrovi páčiť rozhodne nebudú: „Jediné, čo by ministra zdravotníctva ospravedlňovalo, by bolo, že je pod papučou a že mu to prikázala jeho manželka. Ak má však túto dovolenku z vlastnej hlavy, tak to v hlave nemá rovnako v poriadku ako jeho stranícky šéf Matovič.“ O to zaujímavejšie bolo, keď sa verejnosť krátko po Ficovej kritike dozvedela, že pokiaľ Lengvarský dovolenkuje v Ománe, on trávi sviatočný čas spolu so svojou priateľkou Katarínou Szalayovou v neďalekom Jordánsku.

Matovič našiel v Lengvarského dovolenke paralelu so šéfom SaS Richardom Sulíkom, ktorý bol takto pred rokom v Dubaji. „Pripadá mi to veľmi podobné, tie krajiny sú ešte aj vedľa seba. Mne to tak trochu pripadá, že obidvaja títo ministri trpia sociálnym autizmom,“ povedal minister financií.

Lengvarský ale vlnu kritiky zniesol aj od verejnosti, ktorá musí dodržiavať rôzne prísne nariadenia. Sám minister ale pred odletom problém vo svojej dovolenke nevidel. „Minister zdravotníctva prvýkrát od nástupu do úradu vycestoval na súkromný pobyt v zahraničí. Je plne zaočkovaný s posilňujúcou treťou dávkou vakcíny a pred odchodom splnil všetky predpísané bezpečnostné a zdravotné podmienky,“ prezradila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Lengvarský je vo funkcii od 1. apríla 2021.

Lietadlo s ministrom pristálo na letisku okolo 20:30 h. Novinári ho čakali pred hlavným vchodom. Podľa doterajších zistení však Lengvarský pravdepodobne odišiel bočným východom. Novinárom sa teda s ním, žiaľ, stretnúť nepodarilo.