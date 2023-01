Schudobnieme aj v roku 2023? Tak znela základná otázka na všetkých spomínaných odborníkov a hoci sa ich odpovede mierne líšia, žiadna z nich zrejme nevyvolá všeobecné nadšenie. „Slabšie zarábajúce rodiny budú musieť zvládnuť ďalší rast cien, ktorý môžeme očakávať. K doterajšiemu rastu cien potravín sa pridá rast cien energií, služieb, a ďalších tovarov," predpokladá exminister práce Mihál, podľa ktorého sa najmä stredná vrstva musí pripraviť na pokles hodnoty úspor. „A pozor si musia dať tí, ktorým vyprší fixácia doteraz priaznivých sadzieb hypotekárnych úverov - doterajšie sadzby okolo 1% prudko poskočia na 4-5 % a to môže znamenať o stovky eur vyššie mesačné splátky úverov," dodáva.

Jozef Mihál Zdroj: NORBERT GROSZ

Na kopiace sa problémy upozorňuje aj expert Müller. „V súčasnosti nielen rastú ceny, ale aj klesá hodnota aktív a keď sa pýtate, či citeľne schudobnieme, to už sa deje. Čím väčší objem aktív ste mali, tým väčší objem hodnoty ste v tomto roku stratili," konštatuje so slovami, že stále platí, že najlepší spôsob, ako predchádzať ekonomickým problémom, je „maximalizovať hodnotu aktív a minimalizovať hodnotu pasív."

Ján Müller Zdroj: Archív

Analytik Ďurana dodáva, že rok 2023 bude náročný, no otázkou ostáva ako veľmi. „Nad ekonomikou, ako damoklov meč, visí riziko recesie. Absurdne nízke úrokové sadzby v Európe v minulosti sa už preniesli do vysokej miery inflácie a rastu cien ešte pomohol nedostatok energií a neistota kvôli ruskej invázii," zdôraznil s tým, že hoci sa európske vlády snažia na vzniknutú situáciu reagovať dotáciami, práve tie väčšinou zvyšujú deficity a zadlženie štátov. „Covid sa podarilo dostať pod kontrolu, ale ešte stále je tu s nami. Všetko sú to negatívne faktory, ktoré sa ekonomika snaží zapracovať, pričom pravdepodobným výsledkom bude zatváranie firiem, ktoré vysoké ceny energií a požadovaný rast miezd neunesú," zhodnotil. „V budúcom roku môže nastať zvýšenie miery nezamestnanosti a pokračujúci rast cien, ktoré ešte plne neodrazili zvýšenie cien energií."

Azda najkompelexnejšie otázku či v roku 2023 naozaj schudobnieme rozobrala exministerka Schmögnerová.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE