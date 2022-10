Rozpočet pre školstvo na rok 2023 je nedostatočný a ukrýva nášľapné míny. Pre TASR to uviedol analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš. Ako skonštatoval, viac peňazí pôjde najmä na nárast platov ľudí, ktorí pracujú v školstve.

"Zvyšovanie platov je nevyhnutný a pozitívny krok, ale plánovaný nárast je aj vzhľadom na vysokú infláciu nedostatočný. V budúcom roku a pravdepodobne ani v roku 2024 sa reálna výška platov nedostane na úroveň roka 2021," uviedol.

Okrem toho podľa neho platy ostatných pracujúcich mimo školstva majú počas najbližších troch rokov narásť viac ako tie učiteľské. "Pravdepodobne môžeme očakávať, že učiteľská profesia sa v porovnaní s ostatnými povolaniami stane ešte menej atraktívnou," povedal.

Veľkým rizikom podľa analytika je, že rozpočet ráta s tým, že v porovnaní so súčasným stavom v budúcom roku výrazne klesne počet zamestnancov v regionálnom aj vysokom školstve.

"V regionálnom školstve ide o pokles o 1600 a vo vysokom školstve o 2000 pracovníkov. Znamená to, že buď sa bude prepúšťať, alebo školám budú chýbať možno až desiatky miliónov eur," informoval Rehúš. Pritom napríklad počet detí v základných a stredných školách by mal podľa neho výrazne narásť.

Rehúš tvrdí, že v rozpočte nie sú peniaze na mnohé dôležité opatrenia. "Predovšetkým chýbajú peniaze na posilnenie podporného personálu v školách, či aspoň na udržanie pedagogických asistentov alebo odborníkov, ktorí sú zamestnaní cez eurofondy a v auguste budúceho roka sa im skončí zmluva," uviedol s tým, že bez toho sa nedá zaviesť jedna z kľúčových reforiem plánu obnovy. Čiže podporné opatrenia, na ktoré by mali mať nárok všetky deti čeliace prekážkam vo vzdelávaní.

Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by malo ísť v roku 2023 takmer 4,5 miliardy eur. Výdavky na túto oblasť medziročne rastú o 481 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila v piatok (14. 10.) vláda.

Návrh rozpočtu na rok 2023 pre školstvo sa dá nazvať nutným minimom, uviedol to pre TASR prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman. Komora oproti iným rokom nevidí v návrhu rozpočtu žiadnu zásadnú zmenu. Zároveň SKU vyzýva nového ministra školstva, aby u premiéra a ministra financií zabojoval za zvýšenie rozpočtu pre školstvo.

"Do rozpočtu sa museli pridať financie na zvýšenie platov v školstve, na nároky, ktoré sa týkajú energií, ale aj na žiakov, ktorí pribudli," vymenoval Crmoman.

Rozpočet podľa jeho slov ráta s nižším počtom zamestnancov v školstve, čo nevie, či je reálne. Preto je otázkou, či bude dostatok financií na zvyšovanie platov.

Už niekoľko rokov po sebe sa podľa šéfa SKU nezvyšuje normatív na žiaka, ani prevádzkový normatív, pričom všetky náklady rastú. "V praxi to znamená, že sa na školstve šetrí. Vláda šetrí na školstve a naše možnosti sa scvrkávajú. Týka sa to nákupu pomôcok, opráv a modernizácií škôl," povedal Crmoman.

Viac financií by malo podľa prezidenta SKU smerovať aj do prevádzky škôl a do možnosti, aby si školy mohli nakúpiť lepšiu techniku. Poukázal, že v školách sa pracuje na starých počítačoch. Nemôžeme si dovoliť nejaké veľké investície.

"Zainvestovať je potrebné do prevádzky škôl a do učiteľa ako hlavného aktéra," povedal s tým, že síce má dôjsť v nasledujúcom roku k zvyšovaniu platov v školstve, ale riaditeľ nemá napríklad možnosť odmeniť kvalitu práce pedagógov.

"Musíme si uvedomiť, že zvyšovanie platov nedobehne infláciu. Zásadne sa atraktivita učiteľského povolania nezmení, najmä nie v Bratislavskom kraji, kde chýba najviac učiteľov," povedal.

