Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Polícia však obvinenie nateraz nepotvrdila.

Mazurek zverejnil status

Pár dní pred 17. novembrom 2020 zverejnil poslanec Mazurek na sociálnej sieti status so slovami Veľký protest proti vláde. V ňom mal uviesť čas aj miesto, kedy sa má uskutočniť. Na pozvánke by nebolo nič trestné, ak by práve v tom čase neplatil na Slovensku núdzový stav. Vyzerá to tak, že paragraf poslanca za jeho status nakoniec dobehol.

Sám sa tým dokonca pochválil vo videu."Priatelia, Matovičove policajné komando ide už aj po nás," začína poslanec úvod svojho videa. "Včera som si prevzal uvznesenie, ktorým mi polícia vzniesla obvinenie za údajné spáchanie prečinu podnecovania. Za toto mi hrozia až dva roky vo väzení," hovorí vo videu.

Mazurek však nie je jediný verejný činiteľ, ktorého polícia vyšetruje v súvislosti s minuloročnými protivládnymi protestami počas núdzového stavu.