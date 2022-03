Vyzerá to na poriadny luxus pre nového majiteľa. Byt Ladislava Bašternáka v Bonaparte, v ktorom býval expremiér Robert Fico (57), bol konečne vydražený a to za neuveriteľnú cenu. V minulosti si na jeho kúpu brúsil zuby aj líder OĽaNO Igor Matovič (48). Plánoval z nej vytvoriť múzeum korupcie, od toho však napokon upustil.

Byt v lukratívnej bytovke Bonaparte, vlastníkom ktorého bol podnikateľ Ladislav Bašternák (49), predali za neuveriteľných 1,58 milióna eur, informoval ako prvý denník Nový čas. Byt po jeho odsúdení za daňové podvody v roku 2019 prepadol štátu. Nehnuteľnosť je známa najmä tým, že v nej býval trojnásobný expremiér a šéf strany Smer-SD Robert Fico.

Speňažiť luxusný štvorizbový byt s rozlohou 377 štvorcových metrov, však nebola ľahká úloha. V prvom kole dražby bola cena apartmánu stanovená na 1,67 milióna eur. Záujem o kontroverznú nehnuteľnosť však neprejavil žiadny kupca.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič (48) pritom ešte v roku 2019 sľuboval, že sa do dražby plánuje zapojiť. „Zúčastníme sa na verejnej dražbe s úmyslom preplatiť akúkoľvek ponuku a byt získať. Následne v ňom zriadime Múzeum korupcie, aby deti z celého Slovenska mohli doň chodiť na školské výlety," napísal v tom čase na sociálnej sieti s tým, že ak by si to predsedníctvo hnutia rozmyslelo, pôjde do toho sám.

Na otázku denníka Plus JDEN DEŇ, prečo sa Matovič nakoniec na dražbe nezúčastnil, tlačové oddelenie hnutia OĽaNO do uzávierky neodpovedalo.

Bašternákov byt sa však podarilo predať v druhom kole. Vyvolávacia cena pritom bola stanovená ešte vyššie, a to na 1,74 milióna eur. „Majetok bol opätovne ocenený, bol vypracovaný nový znalecký posudok, a ten bol vytvorený s odstupom jedného roka. Tak je zrejmé, že cena bytu vzrástla," vysvetlil dôvod zdražovania správca dražby Martin Sečanský pre náš denník.

V druhom kole bol prítomný jeden záujemca, informoval Nový čas. Išlo o muža z Česka, ktorý na pôvodne stanovenú cenu nepristúpil a správca ju znižoval až na 1,58 milióna eur, ktorú následne kupec akceptoval. Spolu s bytom sa predali štyri garáže a skladový priestor.

