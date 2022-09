Blížiaca sa zima spôsobuje verejnosti aj firmám poriadne vrásky na čele, pretože ceny elektriny a plynu môžu stúpnuť do astronomických výšin. Premiér Eduard Heger (46) tvrdí, že Slováci sa nemajú čoho obávať, aj keď stále je vyhýbavý v tvrdeniach, či bude štát zastropovať ceny energií aj pre domácnosti. Najväčší dodávatelia elektriny a plynu medzitým tvrdia, že sú ochotní v prípade potreby poskytnúť svojim zákazníkom splátkové kalendáre

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vo štvrtok v relácii Na hrane rozprával aj o téme pomoci v súvislosti s cenami energií. Na otázku, aké opatrenia môžu občania očakávať, odpovedal: „Vo veku od 0 do 18 rokov by mal na každé dieťa dostať rodič 200 eur v hotovosti práve preto, že sú zvýšené náklady na potraviny, ale aj elektrinu, ktorá je teraz zastropovaná. Zároveň ideme urobiť opatrenie na ďalšie zastropovanie ceny elektriny a plynu na budúci rok. Čiže občania budú celý rok platiť tú istú cenu z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny tak, ako je to aj teraz, ale v inej výške,“ popísal súčasnú situáciu šéf vládneho kabinetu.

Zvýšené náklady spôsobujú problémy aj stovkám podnikateľov a firiem. Niektoré sú na hrane svojej existencie, iné očakávajú od vlády konkrétne kroky na zmiernenie dosahov: „Slovensko bude sebestačné z hľadiska výroby elektriny. Lenže elektrina sa predáva na trhoch. Dnes sa elektrina vyrába a predáva za 500 eur za megawatthodinu, ale my ju vyrábame za výrazne menej,“ povedal premiér.

Pri plyne je to podľa neho iná problematika: „… pretože ruský plyn už dávno nie je lacný, ale veľmi drahý. Práve preto sme diverzifikovali a zabezpečili dostatok dodávok mimo ruského plynu a podarilo sa nám natlačiť do zásobníkov dostatok plynu. Uvidíme, na akú sumu sa Európskej komisii podarí zraziť ceny plynu a elektriny, podľa toho máme nachystané schémy pomoci pre spoločnosti alebo komukoľvek bude pomoc potrebná.” Na otázku, ako pomôže štát firmám, odpovedal Heger pomerne všeobecne a odvolával sa na bruselské inštitúcie.

Jednota dôchodcov Slovenska upozornila, že je potrebné bezodkladne zastropovať ceny energií pre všetkých. Zároveň odmietla limity šetrenia u domácností, keďže tie sa podľa nej správajú dlhodobo zodpovedne a šetria. Ak by sa prijal úradným rozhodnutím limit, budú podľa nej opäť najpostihnutejšie práve nízkopríjmové domácnosti. Najdôležitejšou a najväčšou položkou pre domácnosti sú pritom podľa predsedu Jednoty dôchodcov Michala Kotiana stále potraviny a náklady na bývanie, teda ceny energií, plynu, elektriny a tepla. Poukázal na to, že ich rast potrebuje okamžité zastropovanie a dôslednú reguláciu.

Najväčší dodávatelia elektriny a plynu medzitým tvrdia, že sú ochotní v prípade potreby poskytnúť svojim zákazníkom splátkové kalendáre. „Splátkový kalendár vieme ponúknuť zákazníkom zo všetkých segmentov, čiže veľkým obchodným spoločnostiam, malým podnikom aj domácnostiam,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová. Stredoslovenská energetika svojim zákazníkom tiež ponúka možnosť splatiť dlh formou splátkového kalendára.

