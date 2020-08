Budete sa rehotať: Internet si parádne UŤAHUJE z Matoviča, Majského aj Kotlebu!

Slovenskou politickou scénou v posledných týždňoch otriasa jedna kauza za druhou a ako sa hovorí: "Keby to nebolo do plaču, bolo by to na smiech..." Poďme sa teda aspoň v nedeľu uvoľniť a pre zmenu sa miesto večného rozčuľovania spoločne zasmiať!