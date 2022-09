Kultúra domácej politiky dlhodobo klesá, no správa o bitke v bare, ktorej aktérkami majú byť dve poslankyne Národnej rady, pôsobí aj na slovenské pomery pomerne „osviežujúco". Ku konfliktu medzi političkami malo prísť v jednom z podnikov v centre hlavného mesta. „Tabák sa nikdy nijako špeciálne nevenujem. Často ľudia vravia, že sa hádame, ale nenájdete jediný status alebo osobný útok na ňu odo mňa. Háda sa len Romana," konštatuje Bittó Cigániková.

V nasledujúcich riadkoch liberálka popisuje svoju verziu incidentu. „Počas niekoľkých nechutných verbálnych útokov sa mi ako-tak darilo zachovať si chladnú hlavu a nedať sa vyprovokovať, ale ona pokračovala. Keďže sa skrývala v šiltovke, dala som jej ju dole, nech všetci vidia, aká ,inteligencia' reprezentuje svojich voličov v parlamente. Myslela som, že keď si uvedomí, že sa na ňu ľudia dívajú, čo stvára, tak sa upokojí," načrtla priebeh udalostí poslankyňa. Situácia mala podľa jej slov následne eskalovať, pričom ona sama vraj na útok a ťahanie za vlasy nereagovala. „Nakoniec konečne pani poslankyňa pochopila, že ma nijako nevyprovokuje, pustila ma a okamžite odišla," opisuje nešťastnú udalosť Bittó Cigániková s dôvetkom, že Tabák sa napokon vrátila a uštedrila jej úder do hlavy.

V dôsledku opuchu líca a bolestí napokon vyhľadala pomoc lekárov a na mladú poslankyňu dokonca podala trestné oznámenie. Novopečená straníčka hnutia Sme rodina však médiám predostrela úplne iný príbeh. „Celé si to vymyslela a klame,“ povedala na margo Cigánikovej slov pre Plus JEDEN DEŇ Tabák. V následnom rozhovore pre čas.sk dodala: „Zahnala sa na mňa po tvári, a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila. Mrzí ma, že som sa dala vyprovokovať a uštedrila jej úder, po ktorom sa upokojila.“ V pondelkovom statuse na sociálnej sieti Tabák doplnila, že je o osem rokov mladšia a doma má dvojročného syna, ktorému mala Bittó Cigániková tiež nadávať. “Ja som mala podať trestné oznámenie. Odpúšťam jej však, lebo zúfalí ľudia robia zúfalé činy,” uzavrela tému poslankyňa Sme rodina.

Romana Tabák - poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zdroj: facebook/romana tabak

Líder opozičnej SaS Richard Sulík sa k veci vyjadril zdržanlivo. „Dôležité je, že podala trestné oznámenie. Viac sa k tomu nechcem vyjadrovať," odkázal. S otázkami, či proti svojej poslankyni plánuje vyvodiť politickú zodpovednosť, sme sa obrátili aj na lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE