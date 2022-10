Jednou z hlavných tém nedeľnej diskusnej relácie TV Markíza Na telo bol útok z 12. októbra v centre LGBTI+ podniku Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave, počas ktorého zomreli dvaja mladí muži.

V úvode relácie moderátor pripomenul slová prezidentky Zuzany Čaputovej, podľa ktorej mnohí politici zneužívajú slobodu prejavu na to, aby burcovali nenávisť. "Bezpochyby politici majú vplyv na atmosféru," reagoval na vyjadrenia hlavy štátu minister životného Budaj (OĽaNO). "Kultúru intolerancie sme podedili po totalite. Tá bola založená na triednej nenávisti a bolo pokračovaním fašistickej totality, ktorá bola zas založená na rasovej nenávisti. Stále hľadanie nepriateľa máme v krvi," povedal ďalej.

"Sme národ jeden z mála v Európe, ktorý prežil dve totality - 50 rokov, čiže pol storočia. Stále tu žijú ľudia, ktorí minimálne v tej druhej - komunistickej, prežili väčšinu života. A tejto intolerancie sa ťažko zbavuje. Režim ich naučil hľadať nepriateľa, tak sú veľmi ľahko náchylní, najmä odkedy sú sociálne siete, takýmto naletieť," vysvetľoval minister životného prostredia.

Moderátor sa súčasne pýtal Budaja aj na politikov. "Isté tóny xenofóbie zaznievajú a treba sa proti nim postaviť aj v politických stranách," reagoval. Následne sa ho pýtali konkrétne na jeho kolegu Gyimesiho. "Podporil som skupinu poslancov, ktorí sa ostro vyhranili. Dosiahli sme, že nezmyselný zákon o zákaze dúhových zástav, nakoniec neprešiel. Tento čin bol totiž jasným atakom na komunitu LGBTI, ktorá sa dúhovými zástavami často symbolizuje," vyhlásil v relácii Budaj.

Budajove slová sa evidentne nepáčili Gyimesimu, ktorý mu adresoval na sociálnej sieti aj uštipačný komentár. "Zákaz vyvesovania dúhových vlajok bol jasným atakom na komunitu LGBTI - Toto je argumentácia na úrovni, ako keď poviete, že medveď je vegetarián," odkázal ministrovi životného prostredia Gyimesi. Na názorovú nejednotnosť v rámci OĽaNO sme sa spýtali aj politológa. NÁZOR ODBORNÍKA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Ján Budaj v relácii uviedol aj to, že je za prijatie registrovaných partnerstiev. Súčasne si myslí, že registrované partnerstvá by podporil aj šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič. Ako však podotkol, o téme budú diskutovať predovšetkým poslanci v klube. Strany, ktoré majú v programe šírenie nenávisti pre sexuálnu orientáciu či národnosť, by nemali byť podľa neho registrované.