Nástupom úradníckej vlády si dosluhujúci ministri začnú uplatňovať poslanecký mandát. Do parlamentných lavíc sa tak čoskoro vráti aj dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (42). Ten neskrýval nadšenie, že vymení svojho veľkého názorového oponenta - Györgya Gyimesiho (42).

Kabinet Eduarda Hegera, ktorý od decembra minulého roka nemá dôveru Národnej rady a vládol pod dohľadom prezidentky Zuzany Čaputovej, definitívne končí po kauze dotácie pre rodinnú firmu ministra Samuela Vlčana. Nastúpi vláda odborníkov na čele s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom. Hlava štátu ju vymenuje v týždni, ktorý sa začne 15. mája.

Nástupom úradníckej vlády sa viacerí ministri vracajú do poslaneckých lavíc. Jedným z nich je aj dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Ten neskrýval nadšenie, že v pléne vytlačí práve svojho veľkého názorového oponenta Györgya Gyimesiho. „Bude to jeden z najkrajších dní, ktoré som zažil v politike, keď budem môcť tohto človeka poslať kade ľahšie z Národnej rady. Nikdy tam nemal byť a dúfam, že tam už ani nikdy nebude. Je to pre mňa cena útechy, ale veľmi kvalitná,“ vyjadril sa Naď pre TA3.

Gyimesiho reakcia nenechala na seba dlho čakať. „Dvakrát odvolaný minister Naď sa vyjadril, že zažije najkrajší deň svojho života vtedy, keď sa vráti do parlamentu a ja ako jeho náhradník odtiaľ odídem. Neviem, ako je to u vás, ale ja som najkrajší deň svojho života zažil vtedy, keď sa mi narodil syn. Preto pomôžme Jarovi Naďovi, pomôžme tomuto frustrovanému človeku a pošlime mu všetci jedno veľké srdiečko a urobme jeho deň krajším,“ adresoval Gyimesi Naďovi odkaz na sociálnej sieti. VIAC SI POZRITE VO VIDEU:

VIDEO: Gyimesi: Jaro Naď potrebuje vašu pomoc! Pošlime mu srdiečko!

Naď a Gyimesi sa takmer celé volebné obdobie navzájom doťahovali a vymieňali si ostré slová a rôzne invektívy. Nezhodovali sa najmä v pohľade na zahraničnú politiku. Naď sa už v minulosti vyjadril, že jedným z dôvodov, prečo odišiel z OĽaNO, bol aj poslanec Gyimesi, ktorý je podľa jeho slov „geopolitický pomýlenec“. Podľa Gyimesiho je zas Naď nesuverénny a submisívny človek, ktorý plní rozkazy iných mocností.

Tým, že bol Gyimesi bol v parlamente náhradníkom práve za Naďa, s jeho návratom do Národnej rady mu zaniká mandát, parlament tak prichádza o výrazného zákonodarcu. Gyimesi koncom apríla oznámil odchod z klubu OĽaNO. Jeho budúcnosť je nateraz neistá, o volebnej spolupráci rokoval s Alianciou avšak ku žiadnej dohode zatiaľ nedošlo.

