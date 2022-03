Diskusia dvoch politikov sa rozbiehala otázkou poskytnutia protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine, ak bude mať Slovensko náhradu. Poslanec Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí Juraj Šeliga vyhlásil, že poskytnutie podporil. Pripomenul, že S-300 Slovensko dostalo ešte v 90. rokoch a jeho prevádzka je zaviazaná na náhradné diely a servis z Ruska.

"Podstatné je to, že dnes ho nemôžeme servisovať plnohodnotne. To znamená, že Patriot, ktorý sem príde, je servisovaný Holanďanmi, Nemcami a ďalšími, ktorí ho vyrábali, a bude schopný brániť naše územie, keď sa S-300 napríklad pokazí. Pretože dnes nevieme ani kúpiť preňho náhradne diely, ani zavolať ruských technikov, aby nám to prišli opraviť," zdôvodnil Šeliga.

Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák to však odmieta. Počas televíznej debaty opakoval, že vojenské nebezpečenstvo na území Slovenska nie je a posielanie zbraní pre Ukrajiu zatiahne SR do vojny. "Tá vojna sa netýka Slovenska. Vždy sme sa snažili byť dobrý sused a dnes musíme pomáhať tým, ktorí trpia. To znamená nie Ukrajina ako štát, ale Ukrajina ako obyvatelia, ktorí k nám prídu, to je ľudská povinnosť," uviedol.

Poznamenal tiež, že S-300 je mimoriadne strážený systém.

Zhodu nenašli ani pri téme utečeneckej krízy. Na hraniciach podľa koaličného poslanca Slovensko zvláda, hoci s veľkou pomocou dobrovoľných organizácií. Exminister si ale myslí, že rezort vnútra nevyužíva dostatočne svoje kapacity. "Minister vnútra by mal byť na hranici nepretržite, aby situáciu koordinoval. Nestačí tam dvakrát byť a zamiešať guláš," vyhlásil Kaliňak.

Smerák tiež súčasnej koalícii vyčítal, že aktuálny tender na bojové obrnené vozidlá 8x8 nebol transparentný. Skritizoval aj to, že fínske vozidlá, ktoré vyhodnotili v súťaži ako najvýhodnejšie, nie sú z krajiny NATO. Zapojenie slovenských firiem do výroby nie je podľa neho dostatočné. Šeliga ani tu s jeho názorom nesúhlasil a poznamenal, že Fíni rátajú aj so slovenskými firmami. Zdôraznil, že žiadna dohoda medzi stranami nebola podpísaná.

Žiaľ, diskusia týchto dvoch politikov nebola po celý čas len vecnou. Šeliga napríklad Kaliňákovi spomenul jeho staršie výroky o prítomnosti vojakov NATO na území SR a niekoľkokrát ho obvinil, že tvrdí nepravdivé veci a zavádza. Bývalý minister na to neváhal viackrát Šeligovi skočiť do reči, za čo ho viackrát napomenul aj moderátor relácie Rastislav Iliev.

Dvojica sa v diskusii stretla aj pred mesiacom, konkrétne v Televízii Markíza.

