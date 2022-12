Šéf Smeru Robert Fico sa spolu so svojimi kolegami rozhodol pre tlačovú konferenciu s netradičným názvom, v ktorej chcú "pozdraviť" prezidentku Zuzanu Čaputovú. A to aj napriek tomu, že tá teraz žije pod paľbou vyhrážok ľudí a slovných atakov predstaviteľov Smeru.

Bývalý trojnásobný premiér neustále opakuje, že hlava štátu zmarila referendum. Ona ale iba využila svoje právo a síce obrátiť sa na Ústavný súd (ÚS) v prípade, ak má nejaké pochybnosti voči referendovej otázke. ÚS jej dal za pravdu a jednu z otázok, ktorá mala byť v najbližšom referende, nepripustil s tým, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.

Smeráci ju do toho označujú ako americkú agentku a podobne. Voči týmto výrokom sa ohradila, podala žalobu na podpredsedu Smeru Ľuboša Blahu a súdy rozhodli, že takto klamlivo sa už poslanec vyjadrovať nemôže. „Výroky žalovaného, v ktorých obviňuje prezidentku z obzvlášť závažných trestných činov, pri ktorých je evidentná snaha žalovaného o vyvolanie silných negatívnych emócií u jeho priaznivcov voči prezidentke, nie sú obhájiteľné slobodou prejavu,“ odôvodnil Okresný súd Bratislava I s tým, že slová Blahu majú útočnú povahu s cieľom podnecovať silné negatívne emócie. Prezidentke dal napokon za pravdu aj Ústavný súd.

Čaputová včera v rozhovore pre RTVS povedala, že čelí vyhrážkam. „Ľudia, ktorí sa mi vyhrážajú zabitím, používajú tie isté slová (americká agentka a podobne, poznámka redakcie),“ povedala hlava štátu s tým, že podala trestné oznámenia a zvažuje aj ďalšie právne kroky. Politici Smeru sa napriek tomu rozhodli zorganizovať brífing z nejasnou témou.

Pozrite si brífing Fica, policajného exprezidenta Tibora Gašpara a advokáta Mareka paru na tému Pozdrav p. prezidentke Čaputovej:

Fico sa na úvod brífingu nevenoval prezidentke, ale zrušeniu jeho obvinenia v kauze Súmrak. „Prvý námestník generálnej prokuratúry povedal, že ruší obvinenie, lebo obvinení nevedia, voči čomu sa majú brániť.“ Podľa Fica paragraf 363, na základe ktorého ho generálna prokuratúra zbavila obvinenia, treba ponechať. „Paragraf 363 totiž chráni pred zločincami ako je Lipšic, Repa (prokurátor), Čurilla (príslušník NAKA),“ povedal Fico.

Potom sa už šéf Smeru pustil priamo do hlavy štátu: „Prečo sa ona motá do problematiky paragrafu 363. Čo jej je do toho. Včera povedala, že parlament by mal zregulovať 363-ku, keď do hry vstúpil súd. Ale ten v prípravnom konaní rozhoduje len o väzbe. Toto jej písal nejaký hlupák.“ Podľa Fica chce Čaputová od vlády, aby tá zrevidovala postavenie prokuratúry: „Ona chce podať na Ústavný súd paragraf 363. Prečo tak bojuje proti 363-ke? Čaputová chce chrániť Čurillovcov. Verím myšlienke, že ona chce zlikvidovať opozíciu.“

Potom si zobral slovo Marek Para, ktorý okrem iných obhajuje aj Pavla Ruska, Mariana Kočnera, ale aj Tibora Gašpara a s Robertom Kaliňákom aj Norberta Bödöra. Podľa Paru boli všetci stíhaní a niektorí aj väzobne nezákonne. Gašpar následne podotkol, že v ich prípadoch sa niekoľkokrát použil 363-ka: „Neviem prečo chce prezidentka obmedziť 363-ku. Akým spôsobom by sa mohla brániť napríklad vyšetrovateľka Santusová (bývala šéfka tímu, ktorý obvinili vyšetrovateľov NAKA a následne oni ju)? Lebo aj minister vnútra je členom tejto zločineckej skupiny.“

