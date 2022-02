Slovenské osobnosti sa nechcú nečinne prizerať nepríjemnej situácii na Slovensku. Rozhodli sa tak zúčastniť zhromaždenia s cieľom poslať do Ukrajiny mierové posolstvo s jasným signálom v ruke, ktorými sú biele vlajky značiace symbol mieru. „Kto má bielu vlajku, chce nájsť riešenie. To je v tejto situácii len jedno - vojsko Ruskej federácie musí okamžite opustiť Ukrajinu,“ píše na sociálnej skupine organizátor zhromaždenia - iniciatíva "Dobre".

Dnešného podujatia sa zúčastnil pedagóg Michal Vašečka, moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, režisér Nikita Slovák, moderátor Braňo Dobšinský a ďalšie osobnosti. Partnermi zhromaždenia sú Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva, Mier Ukrajine, Nie v našom meste, Dokončime to, Transparentne.sk a #somTu. „My všetci musíme stáť za mierovým riešením a spoločne musíme trvať na dialógu, ktorého výsledkom je odchod ruského vojska a obnovenie mieru,“ píše organizátor.

Protest sa skončil

Protest sa skončil pred 19:00 h. Účastníci podujatia mali so sebou biele vlajky. „Pretože odmietajú násilie, vojnu a útok na Ukrajinu,“ informuje Dobre.

Zhromaždenie malo pokojný priebeh a celú situáciu monitorovala polícia. Ľudia spievali ukrajinskú hymnu, skandovali heslá na protest proti Vladimirovi Putinovi a v rukách okrem transparentov niesli aj ukrajinské vlajky.

Rusko agresívnym spôsobom napadlo vo štvrtok ráno Ukrajinu a začalo nášho východného suseda bombardovať zo všetkých možných strán

Desiatky tisíc ukrajinských žien sa dalo so svojimi deťmi na útek do zahraničia, aby si zachránili životy. Keďže bola na Ukrajine vyhlásená mobilizácia, muži od 18 do 60 rokov nemôžu svoju vlasť opustiť, lebo budú postupne povolaní do armády, aby bránili svoju krajinu.

