Najstarší z bratov a bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský (43) je už viac ako 3 mesiace obvinený a stíhaný väzobne. Poslanec Sme rodina Peter Pčolinský (39) sa snaží verejnosť presvedčiť o bratovej nevine. „Som presvedčený, že klame,“ povedal Peter Pčolinský pre aktuality.sk o odsúdenom Borisovi Beňovi svedčiacom proti Vladimírovi Pčolinskom.

V úzadí, no na cestách o to viditeľnejší je najmladší brat Lukáš Pčolinský. Ulice Bratislavy prednedávnom brázdil na červenom kabriolete, ktorý má mať až 310 koní. „Ako nový mohol stáť približne 50-tisíc eur. Dnes už sa nepredáva a z bazára ho môžete v slušnom stave kúpiť aj za polovicu pôvodnej ceny,“ povedal motoexpert Filip Kadlečík pre Plus 7 dní. No viac ako cena je na aute zaujímavý jeho divoký výraz. Nie je sa čomu čudovať, veď na mustangoch sa prériou preháňali indiáni aj kovboji.

Lukáš Pčolinský nie je žiadnou neznámou pre členov Sme rodina. Vo voľbách v roku 2020 kandidoval za hnutie Borisa Kollára (55) z 33. miesta. V minulosti bol okresným predsedom Sme rodina vo Vranove nad Topľou. Aktuálne je však už na poste tlačového tajomníka a podieľa sa aj na spravovaní sociálnych sietí kollárovcov.