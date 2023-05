Para tvrdí, že na južnom Slovensku pôsobila organizovaná skupina podvodníkov s DPH, ktorá mala napojenie aj na násilnú zločineckú skupinu sátorovcov. „Aj vrah Andruskó bol napojený priamo svojím živobytím na skupiny okolo DPH,“ doplnil teóriu Kočnerovho obhajcu Kaliňák. Zoltán Andruskó bol podľa rozsudku sprostredkovateľom vraždy Kuciaka.

„Podľa výpovedí relevantných svedkov mali byť zapojení do rôznych DPH podvodov a mali mať na svedomí aj vraždu advokátky, ktorá chcela o týchto podvodoch vypovedať,“ povedal Para s tým, že ide o zavraždenú advokátku Ľubicu Kolesárovú. To sa ale stalo ešte v roku 2013. Kuciak svoj prvý investigatívny článok uverejnil v októbri 2015, kedy písal o podozreniach Ficovej prvej vlády. To, o čom písal Kuciak od 1. januára 2017 do vraždy, ktorá sa stala 21. februára 2018, nájdete v tomto článku.

Medzi aktérmi tlačovej konferencie bol aj bývalý policajný prezident za vlády Smeru Tibor Gašpar. Tak, ako Fico s Kaliňákom, aj on tvrdil, že sa robilo všetko preto, aby vyšetrovanie vraždy smerovalo k ľuďom blízkym Smeru. Špecializovaný trestný súd pritom minulý týždeň rozhodol, že za vraždou stojí Zsuzsová, ktorá si ju objednala kvôli Kočnerovi. V minulosti bol Fico susedom Kočnera v bytovom komplexe Bonaparte. Fico tam býval v byte daňového podvodníka Ladislava Bašternáka.

Tlačová beseda bola ale smerovaná aj proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi, o ktorom tvrdili, že si v minulosti písal s Alenou Zsuzsovou cez sociálnu sieť. Fico tiež poukázal na údajné prepojenie viacerých káuz na Lipšica. Namieta preto, že má špeciálny prokurátor bezpečnostnú previerku od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

Meno vraha ste mali dávno OZNÁMIŤ polícii, tvrdí Matovič

Líder hnutia OĽANO Igor Matovič vyzval predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, aby oznámil orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) meno vraha novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Poukázal pritom na Ficove slová na mítingu Smeru v Nitre v roku 2022, z ktorých má vyplývať, že vraha pozná.

"Ak ste pred 390 dňami povedali, že viete, kto je vrah, mali ste povinnosť konať a oznámiť meno vraha orgánom činným v trestnom konaní," skonštatoval Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pripomenul Ficove verejné slová na mítingu: "Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil."

Matovič sa tiež ohradil proti vyjadreniam zástupcov Smeru na štvrtkovej tlačovej konferencii, kde sa podľa neho snažili nehoráznym spôsobom podsúvať verejnosti rôzne vyšetrovacie verzie, kto by miesto Mariana K. mal byť objednávateľom vraždy.

