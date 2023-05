Dlhoročná, no neznáma exposlankyňa Smeru Ľubica Rošková (68) sa dostala do povedomia až pre podozreniaa z podvodov pri preberaní priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). V rokoch 2016 a 2017 mala jej spoločnosť Agro Porúbka neoprávnene preberať agrodotácie, čím mala spôsobiť škodu 151-tisíc eur. Peniaze dokonca poberala aj na letisko! Rošková sa dnes prvýkrát postavila pred súd, ktorý ju môže poslať za mreže až na 12 rokov.

Rošková, známa aj ako "Grófka Zemplína", mala podľa obžaloby poberať od PPA agrodotácie aj na pozemky, ktoré nemala k dispozícii, alebo ich neobhospodarovala. Stíhaná je pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. „Som nevinná,“ povedala dnes na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) Rošková s tým, že vypovedať bude až po výsluchu svedkov.

Grófka sa bráni tým, že prvú žiadosť o dotáciu podával ešte predchádzajúci konateľ jej spoločnosti. O rok neskôr vraj už bolo všetko v poriadku. Jej obhajca Ondrej Urban tvrdí, že pozemkov, na ktoré jeho klientka brala agrodotácie a nevyužívali sa na poľnohospodárske účely, bolo minimum. „Bol to iba omyl,“ povedal Urban s tým, že ďalšie pozemky boli využívané na poľnohospodárstvo.

Prípad sa začal vyšetrovať ešte za vlády Smeru, teda v roku 2018. V tom čase na kauzu upozornili aj protestujúci poľnohospodári. Rošková mala podľa obžaloby čerpať dotácie aj na také "poľnohospodárske pozemky", ako futbalové ihrisko, betónové parkovisko, súkromný areál SPP či dokonca chátrajúce letisko na východe Slovenska, na ktorom bol hnoj. „Na asfaltovej ploche je maštaľný hnoj, ktorý nepatrí žiadateľovi,“ skonštatovali kontrolóri v roku 2018. Plocha aj s okolitými pozemkami bola totiž vo vlastníctve družstva. PPA teraz od Roškovej žiada 151-tisíc eur.

Exposlankyňa sa prvýkrát dostala do parlamentu v roku 2006 ako náhradníčka vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (52). V parlamente ostala až do roku 2016. A práve tento rok sa ako vyštudovaná psychologička stala vlastníčkou Agro Porúbky. Zaujímavý je aj príbeh Roškovej obhajcu. Urban okrem nej zastupuje aj podnikateľa s väzbami na Smer Miroslava Výboha (62). Európsky súd pre ľudské práva pritom len nedávno Urbana vylúčil zo všetkých konaní. Znamená to, že v Štrasburgu nemôže zastupovať žiadneho klienta. Dôvodom má byť jeho podávanie početných sťažností bez jasného uvedenia skutkových okolností a aj predkladanie zavádzajúcich informácií.