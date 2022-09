Kollár udelil Schusterovi Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá je určená pre osobnosti slovenského spoločenského, kultúrneho a ekonomického života. Od roku 2020 môže byť ocenenie udeľované aj za humanitárne zásluhy.

88-ročný Schuster prekvapil pri stretnutí šéfa parlamentu svojou čipernosťou a nečakaným vyznaním: „Máš to ťažké. Urobíš školu predsedu parlamentu, lebo také niečo, čo ty zažívaš, ešte nikto nezažil. To je dobrá škola, takže prekonáš nás všetkých.“ Kollár s úsmevom pritakal, že je to dobrá škola a ešte nikto nezažil to, čo sa teraz v Národnej rade deje. Schuster bol pritom predsedom parlamentu hneď po nežnej revolúcii v rokoch 1989 až 1990.

Exprezident zároveň Kollárovi ukázal svoju novú knihu, ktorú predsedovi parlamentu hneď aj daroval. Schuster ju vytvoril počas pandémie koronavírusu. Nie je to pritom vôbec prvá publikácia od bývalého prezidenta. Schuster napísal napríklad knihu „Rozhovory s Milanom Čičom“. Zaujímavosťou je, že prvý predseda Ústavného súdu Slovenska a predseda vlády našej krajiny v postkomunistickej dobe Milan Čič († 80) získal cenu Jozefa Miloslava Hurbana in memoriam.

