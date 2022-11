Boris Kollár (Sme rodina) sa po prerušení schôdze NRSR kvôli technickým problémom rozhodol odletieť v stredu (2.11.) do Spojených arabských emirátov. Do Dubaja letel rovnakým lietadlom ako známa influencerka Zuzana Plačková. Tá bola na palube spolu s manželom Reném Strauszom a ich synom.

Podľa informácií Plus 7 Dní, predseda parlamentu Boris Kollár po technických problémoch na schôdze NRSR, ktoré spôsobil Róber Halák (OĽANO) vo štvrtok (27. 10.) odišiel do Spojených arabských emirátov. Podľa Slovenky, ktorá v stredu (2.11.) letela práve rovnakým lietadlom ako Kollár sa na palube nachádzala aj influencerka Zuzana Plačková (31) spolu s manželom.

Lietadlo smerovalo do Dubaja, no či bola toto konečná destinácia predsedu parlamentu, alebo len prestupoval, nie je potvrdené. Podľa zdroja Plus 7 Dní by sa však v Emirátoch mala dlhšie zdržiavať dcéra poslankyne Sme rodina a Kollárovej bývalej partnerky Petry Krištúfkovej Vanessa.



Kvôli technickým problémom, ktoré Halák spôsobil tým, že podvedome zapojil odpojený voľný kábel v miestnosti kultúrneho výboru sa totiž prerušila schôdza parlamentu až do 8. novembra. Boris Kollár sa preto pravdepodobne rozhodol tento čas využiť na cestovanie.

