Známy milovník žien opäť v akcii? Predseda parlamentu Boris Kollár (58) zalichotil milým komplimentom poslankyni mimoparlamentného Hlasu–SD Denise Sakovej (47). Nie je to prvýkrát, čo vyjadril sympatie exministerke vnútra!

Okolo politika a najznámejšieho slovenského multiotecka Borisa Kollára sa vždy točilo veľa krásnych žien. Aj preto viacerých zaujímalo, ktorú poslankyňu Národnej rady považuje za najkrajšiu. Predseda parlamentu preto prelomil mlčanie a v rámci otázok, ktoré mu zaslali jeho sledovatelia v súvislosti s jeho súkromím, prišiel s veľkým priznaním.

Kollár istý čas váhal, či má na otázku odpovedať, aby si náhodou niektorú z poslankýň svojej strany Sme rodina nepohneval. Je totiž známe, že práve v jeho strane sa koncentruje najviac sexi političiek. Šéf parlamentu bol preto ochotný odpovedať na otázku len spôsobom, že kolegyne zo svojho tímu vynechá.

„My máme najkrajšie poslankyne,“ vyhlásil hneď v úvode predseda parlamentu. „Aby som nerobil rozbroje u nás v klube, budeme sa preto baviť len o političkách, ktoré nie sú v Sme rodina, aby sme ich nenaštvali,“ spresnil pred svojou odpoveďou Kollár. A teda ktorá aktívna poslankyňa sa páči najviac Kollárovi? „Mimo našich poslankýň je to Denisa Saková,“ reagoval šéf parlamentu. POZRITE SI TO VO VIDEU:

VIDEO: Pravda o Borisovi Kollárovi: Ktorá politička sa mu najviac páči?

Oslovili sme aj poslankyňu Sakovú, čo hovorí na vyhlásenie Kollára, no do uzávierky nereagovala. U predsedu parlamentu sme sa, naopak, informovali, prečo si vybral práve poslankyňu Sakovú, čo sa mu na nej najviac páči, respektíve či, si touto odpoveďou náhodou nepohneval poslankyne Sme rodiny, no politik na naše otázky neodpovedal a zatiaľ drží bobríka mlčanlivosti.

Nie je to prvýkrát, čo Kollár vyjadril svoje sympatie k exministerke vnútra. Vlani po internete kolovalo video, v ktorom šéf parlamentu počas schôdze Národnej rady adresoval mimoriadne lichotivé slová političke. „Dneska veľmi dobre vyzeráte, sekne vám to, pre mňa ste dnes princezná,“ povedal Kollár na adresu Sakovej a neskrýval nadšenie z outfitu exministerky. CELÚ SCÉNKU SI POZRITE VO VIDEU:

Ako vtedy Kollár ozrejmil, išlo o reakciu na poslanca OĽaNO Jozefa Pročka, ktorý urazil Sakovú a robil si poznámky na adresu jej ružovej blúzky. Práve to bol ten moment, keď džentlmen Kollár zasiahol milým komplimentom. „Keď niekto dehonestuje ženu, že tuná takáto princeznička... tak ja som povedal, že pani Saková, dneska vám to veľmi sluší,“ vysvetľoval vtedy Kollár.

