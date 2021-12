Boris Kollár sa "hecol" a s bratom NAVARIL KAPUSTNICU: Neuveríte, čo všetko do nej dal! ×

U predsedu Národnej rady Borisa Kollára sú prípravy na Vianoce ešte v plnom prúde. Aby pomohol svojej mame, rozhodol sa spoločne so svojím bratom, taktiež poslancom NR SR navariť kapustnicu. To bolo doposiaľ výsadou práve Kollárovej mamy.. Pozrite, čo šikovní súrodenci do slávnostného jedla napokon dali..