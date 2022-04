Darovaný systém protivzdušnej obrany S-300 podľa slovenského ministerstva obrany naďalej pomáha Ukrajine. Správy z Ruskej federácie o jeho zničení sú vraj ďalším klamstvom ruského prezidenta Vladimira Putina. Viac svetla do celej situácie priniesol pre čitateľov denníka Plus JEDEN DEŇ uznávaný vojenský generál!

Správu, že S-300 pomáha na Ukrajine uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany Slovenskej republiky Martina Kovaľ Kakaščíková.

VIDEO: Transport obanného systému S-300 na Ukrajinu, zábery vlaku

Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že ruské ozbrojené sily pri ukrajinskom meste Dnipro zničili systém protivzdušnej obrany S-300, ktorý Ukrajine poskytla "jedna z európskych krajín". Tvrdenia o zničení systému S-300, ktorý Slovensko dodalo Ukrajine, sa objavili už v nedeľu (10. 4.), avšak premiér SR Eduard Heger (46) ich neskoro večer poprel.

S otázkou či je možné vo vojnových časoch informačnej hmly podobným správam dôverovať, sa denník Plus JEDEN DEŇ obrátil na českého generála v zálohe Andora Šándora. "Prvou obeťou každej vojny je pravda," poznamenal na úvod Šándor. "Osobne som bol proti tomu, aby sa informácie o odoslaní S-300, rovnako ako informácie o našich tankoch vôbec zverejňovali, ale stalo sa," poznamenal.

Andor Šándor Zdroj: archív

Generál ďalej vysvetľuje, že žijeme v časoch informačnej vojny a v tejto chvíli je takmer nemožné posúdiť, ktorá strana hovorí pravdu. "Ak by bol systém S-300 skutočne zničený, potom je otázkou či by Ukrajinci boli ochotní to priznať. Na druhej strane to, že Rusko uvádza hneď dve rozdielne miesta, kde mal byť systém zničený ukazuje na to, že viac pravdy môže byť na ukrajinskej strane. V tejto chvíli je zodpovedať vašu otázku mimoriadne ťažké," uzatvára Šándor s tým, že obe strany majú v tejto chvíli dobrý dôvod "mlžiť informácie."