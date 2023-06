V článku sa dočítate

Ako si Sulík vysvetľuje preferencie SaS namerané prieskumnými agentúrami.

Aký je jeho súkromný vzťah s Igorom Matovičom.

Koho považuje za najlepšieho a najhoršieho premiéra v histórii republiky.

Ostanú domácnostiam zastropované ceny energii?

Čo si myslí o daňovom bonuse a či by ho v budúcnosti zachoval.

Čím chce SASKA zaujať voličov a koho považujú za politických partnerov.

Bude SASKA po voľbách tlačiť na legalizáciu marihuany?

Richard Sulík: Jasný dôkaz, že PIZZU vynašli Slováci!

Tvrdíte, že SASKA vyriešila "najväčší problém našej spoločnosti," čím myslíte Igora Matoviča. Paradoxne má SaS a OĽaNO podľa májového prieskumu zhodne po 5,3%. Prečo?

Platíme vysokú cenu za to, že sme ako jediní, pred problémom nestrčili hlavu do piesku. S týmto pánom sme si zašpinili ruky, no veľa ľudí to neocení. A prečo je to tak? To je otázkou na politológa.

Aký je dnes váš súkromný vzťah s Igorom Matovičom?

Žiadny. Vôbec sa nebavíme.

Richard Sulík a Igor Matovič Zdroj: facebook R.Sulíka

V relácii TV Markíza Na telo ste dostali otázku či si viete predstaviť ministrovanie v Pellegriniho vláde, ktorej ste sa šikovne vyhli. Takže áno alebo nie?

Tá otázka ma zaskočila, keďže takto som nad tým nikdy nepremýšľal. Mojou ambíciou je po voľbách pokračovať na ministerstve hospodárstva. A aby som to celé uzavrel, poviem, že urobím všetko preto, aby to takto neskončilo. Je to totiž dosť mimo mojej predstavivosti.

Často opakujete, že SaS ide vyhrať voľby. Trochu ma teda prekvapuje, že vašou ambíciou nie je byť premiérom.

Pred takou úlohou by som neuhol. A stále platí, že sme jedinou stranou, ktorá je na víťazstvo pripravená. Na úspešné spravovanie krajiny totiž potrebujte ľudí, riešenia, skúsenosti a to všetko bez korupčných káuz. Dohromady spĺňa všetky zmienené podmienky jedine SASKA.

Richard Sulík s novou knihou slovenských receptov. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Pred chvíľu ste spomenuli hospodárstvo. Môžu sa domácnosti spoľahnúť na zastropované ceny energii aj v budúcom roku?

My sme vybavili zastropovanie cien na úrovni roku 2022 aj pre roky 2023 a 2024. Najprv sme dojednali nezáväzné memorandum na základe ktorého sme zjednali text tzv. "ostrej" zmluvy. A následne začali schvaľovací proces v EÚ. Môj nástupca Karel Hirman však vykonal rôzne úpravy, ktoré považujem za škodlivé. Urobil zbytočné ústupky slovenským elektrárňam a celkovo si mohol počínať oveľa lepšie. Dnes vám teda neviem povedať, ako to dopadne.

Aký je váš tip na víťaza volieb?

