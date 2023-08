Policajný prezident Štefan Hamran (48) vyslovil na verejnosti šokujúco závažne tvrdenie, ktoré naznačuje korupčné správanie dôležitých osôb z verejného života. Ide o prokurátorom predloženú analýzu zvukovej nahrávky v kauze Ezechiel 7, v ktorej je obvinený aj policajný exprezident a poslanecký kandidát Smeru Tibor Gašpar (61). Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda (42) však upozorňuje, že polícia by sa nemala správať ako politický subjekt.

Hamran pri zhodnotení akcie Ezechiel 7 verejne komentoval slová šéfa Smeru Roberta Fica (58) a Gašparovho obhajcu Mareka Paru (44). Tí kritizovali, že polícia na obvinenie Gašpara má iba jednu výpoveď – kajúcnika a niekdajšieho šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka (62). Robert Fico ho už dlhodobo spochybňuje ako svedka v mnohých kauzách. „Vyšetrovanie nie je založené iba na výpovedi Slobodníka. V prípade sú aj podporné výpovede iných svedkov, prepis komunikácie v Threeme, množstvo listinných dôkazov a dôležitý zvukový záznam,“ oponoval Hamran.

Lenže práve posledný menovaný dôkaz, ktorý Hamran aj zverejnil, vyvolal ďalšie debaty a pochybnosti. Ide o analýzu telefonátu medzi ďalším obvineným v kauze Ezechiel 7, bývalým podriadeným Slobodníka Romanom Stahlom, a spolupracujúcim obvineným Petrom Petrovom (39). Práve táto analýza mala byť podkladom na vzatie Stahla do väzby. V prepise sú síce anonymizované mená účastníkov a uvádzajú sa len prvé písmená priezvisk ako F, Ž, S, P, prípadne "riaditeľ", atď., no z kontextu je zrejmé, o koho ide.

„Následne sa obvinený Stahl vyjadruje, že na vyššie spomínanú sumu sa okrem iných osôb pozbieral aj F, ktorý podľa vyjadrenia obvineného Stahla by dal bársčo za to, aby spravil S nedôveryhodného,“ píše sa okrem iného v analýze. Fico už dlhodobo spochybňuje svedka v mnohých kauzách a niekdajšieho šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka (62). Sám líder Smeru na Hamranov brífing reagoval tým, že policajný prezident sa chystá na „šéfa (riaditeľa) SIS Aláča (38) a generálneho prokurátora Žilinku (52).“ "Riaditeľ" a Ž sú spomínaní v inej závažnej časti zverejnenej analýzy.

Sudcovi pre prípravné konanie Jánovi Hrubalovi, ktorý rozhodoval o Stahlovej väzbe, sa však analýza nepozdávala. Podľa neho sa pri nej prokurátor dopustil „nie nevýznamných zjednodušení". Sudca sa preto pri svojom rozhodovaní opieral o doslovný prepis rozhovoru a Stahla nechal na slobode. Prokurátor podal sťažnosť, o ktorej 21. augusta rozhodne Najvyšší súd SR. „Analýza je len určitá interpretácia vyšetrovateľa s prokurátorom. Ako dôkaz sa musí brať pôvodná nahrávka. Sudcovia si urobia vlastnú interpretáciu,“ povedal Burda. Ak chce niekto zverejňovať analýzu, tak by mal podľa neho zverejniť aj prepis, aby si to vedel každý sám vyhodnotiť.

Otázne pri tom je, či je vôbec správne, aby Hamran takýto dôležitý dokument ukazoval. Na jednej strane to môže byť obrana proti slovám Fica a spol., no zároveň aj pochybenie, ktoré môže ďalším podozrivým osobám prezradiť dôkazy, ale aj taktika, akú použili pri obvinení z vraždy Daniela Tupého. Vtedy Hamran povedal, že zadržali 8 ľudí, ktorých neskôr prepustili. „Ale my sme ich zadržali 10. Nepresná informácia bola zámerná a súčasťou taktiky,“ povedal v iný deň Hamran. Doplnil ho vtedy riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko: „V čase keď sme komunikovali médiám, že sme zadržali 8 osôb, tak ich skutočne bolo toľko. Od tej doby prešlo 48 hodín a máme zadržané 2 osoby.“ Obvinený z vraždy Tupého Adam Puškár je od tej doby stíhaný vo väzbe.

„Jedna z policajných taktík je aj zverejnenie určitých dezinformácií, aby to pomohlo odhaliť skutočného páchateľa, alebo nájsť dôkazy proti nemu,“ povedal Burda s tým, že v prípade Ezechiel 7 to tak nebolo a išlo o politický boj, do ktorého sú angažovaní čelní predstavitelia polície. V kontexte s koncom ministra Šimka, si preto Dekan myslí, že Hamran nemá na svojej stoličke dávno čo robiť. Čo hovorí Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda na úniky zo spisov, nájdete v galérii.

