Dominiku Kopúnkovú spoznala slovenská verejnosť pred dvanástimi rokmi, keď si za muža zobrala vtedajšiu hviezdu slovenského futbalu. Kamil Kopúnek strelil na majstrovstvách sveta 2010 vo futbale v Juhoafrickej republike v osemdesiatej deviatej minúte zápasu Slovenska s Talianskom najdôležitejší gól svojej kariéry, ktorým náš tím posunul historicky do osemfinále.

Ako podľa jej vyjadrení z minulosti vyplýva, idylka romantického vzťahu s futbalistom sa skončila veľmi rýchlo. Pred dvomi rokmi pre PLUS 7 DNÍ povedala, že ju jej exmanžel Kamil dokonca týral. „Bola som od neho závislá. Stále sme cestovali, nemohla som si na Slovensku nič budovať, všetko záviselo od jeho angažmánu. S tým som, pravdaže, do vzťahu išla. Lenže on to začal brať tak, že mám byť vďačná za to, čo mi dáva. Nieže on je rád, že ja som pri ňom. Násilne sa začal správať hneď po svadbe. Viem, že Kamil navonok vyzerá inak, ale... Bol schopný ma udrieť, a keď vtom pri dverách zazvonil jeho kamarát, hneď ma objal,“ spomínala.

„Zbil ma a ja som utiekla k rodičom. Myslela som si, že sa to už nezopakuje. Myslela som si, že je to len tlak, lebo sa mu práve nedarilo. Tak som to ospravedlňovala,“ povedala, no futbalista reagoval, že Dominika si všetko vymyslela a pije alkohol.

Dnes je kauze s exmanželom, zdá sa, koniec a Dominika Kopúnková opäť žiari. Ešte aby nie! Podľa všetkého je totiž so svojím súčasným životom maximálne spokojná a má za tým byť podľa našich informácií muž. A tým nie je nikto iný ako najväčší milovník žien na Slovensku Boris Kollár. K nemu má podľa denníka Plus JEDEN DEŇ Dominika viac než blízko.

Možno je však za tým aj fakt, že Kopúnková má funkciu samostatného radcu v Kancelárii predsedu NR SR. Ťažko povedať, do akej miery je jej funkcia dôležitá, keďže pri svojom mene na webstránke parlamentu nemá uvedenú ani len mailovú adresu, ale len klapku na pevnú linku. Čo je však isté, dosýta si vychutnáva výhody, ktoré jej práca pre predsedu parlamentu poskytuje. Napríklad v týchto dňoch je spoločne s kolegami z NR SR na „pracovnej ceste“ v Azerbajdžane.

Kollár sa na tejto ceste v hlavnom meste Baku stretol s prezidentom Ilhamom Alijevom. V mene Slovenska vyjadril plnú podporu územnej celistvosti Azerbajdžanu a rokoval aj o spolupráci v oblasti odmínovania a energetiky.

Na Dominikinom profile na sociálnej sieti nájdete aj fotografie z ďalších pracovných ciest, ktoré absolvovala vďaka lukratívnej funkcii u Kollára. Svedčia o tom zábery z Pekingu či zo Šanghaja z nedávneho obdobia.

Tak ako mnohé Kollárove objavy, aj Dominika holduje úpravám za pomoci estetického chirurga. Z fotiek je vidno, že má zväčšené prsia a až prehnane výrazne aj pery. Veď napokon posúďte sami.

