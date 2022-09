Obrat na ministerstve spravodlivosti? Premiér Eduard Heger (49) predstavil ako kandidáta na post nového šéfa rezortu spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý v súčasnosti pracuje ako predseda Slovenskej advokátskej komory. Dosluhujúca ministerka Mária Kolíková (48) ho považuje za odborníka, no zároveň prekvapuje drsnou kritikou!

Kým kandidátov Rastislava Káčera a Karla Hirmana, ktorí sa majú ujať vedenia ministerstiev zahraničia a hospodárstva, dosluhujúci ministri nekritizovali, Kolíková má, zdá sa, o svojom nástupcovi pochybnosti.

VIDEO Kolíková šokuje: Ministerstvo predstavuje veľké zmeny trestmého zákona

Hoci ho podľa svojich vlastných slov vníma ako odborníka, nie je presvedčená o jeho vôli dotiahnuť prebiehajúce reformy. „Vážim si ho ako advokáta dôsledne zastupujúceho záujmy klientov, osobitne v oblasti obchodného a európskeho práva – a v tejto oblasti aj ako akademika,“ uznanlivo konštatuje ministerka v demisii.

Ministerka spravodlivosti SR v demisii Mária Kolíková Zdroj: Martin Baumann

Následne však výrazne mení tón a u svojho nástupcu nešetrí kritikou. „Justícia, zvlášť dnes, potrebuje ministra, ktorý má nadhľad k potrebám rezortu, rozumie dobre reforme, ktorou justícia prechádza, a má odvahu, presvedčenie a chuť ju dotiahnuť do konca. Toto posledné som u Viliama Karasa ako šéfa advokátskej komory nevidela,“ hodnotí Kolíková.

Advokátska komora podľa jej názoru, bez toho, aby sa dôsledne oboznámila s obsahom celej reformy súdnej mapy, vyjadreniami svojho vedenia skôr „zastrašovala verejnosť, že celá reforma sťaží prístup ľudí k spravodlivosti, bude znamenať prieťahy v konaní a vysoké náklady“. To môže podľa Kolíkovej predznamenávať zabrzdenie celej reformy alebo jej časti. Záverom dodáva, že by ju potešilo, ak by sa jej obavy ukázali ako zbytočné.

Advokátska komora totiž dlhodobo upozorňuje na to, že pre úspešnosť akejkoľvek reformy je dôležité stotožnenie jednotlivých hráčov, ktorí ju majú implementovať. „Myslíme si, že ak nebude relevantná časť sudcovskej obce a justičného prostredia stotožnená s touto reformou, môže to mať negatívne účinky,“ zdôvodňujú advokáti.

Znepokojenie nad Karasovou nomináciou vyjadrila Nadácia Zastavme korupciu. KOMENTÁR NADÁCIE ZASTAVME KORUPCIU NÁJDETE V GALÉRII

Naopak, pozitívne Karasovu nomináciu vidí dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. „Doktora Karasa vnímam ako vynikajúceho kandidáta. Je naozaj erudovaný a okrem advokácie má skúsenosti aj s akademickou pôdou,“ odkázal. Podobné hodnotenie si šéf SAK vyslúžil aj od elitnej exprokurátorky a v súčasnosti advokátky Evy Mišíkovej. „Ide o odborníka s kultivovaným vystupovaním. Jeho nomináciu vnímam pozitívne,“ povedala Mišíková.

Lucia Kurilovská Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Pána Karasa hodnotím pozitívne aj z osobných skúseností na rokovaniach komisií pri Národnej rade, kde sme obaja členmi. Je to dobrý kandidát so širokospektrálnym prehľadom vo všetkých odvetviach práva,“ doplnila rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská.

O reakciu denník Plus JEDEN DEŇ prostredníctvom SAK požiadal aj samotného Karasa. Do uzávierky sme však odpovede neobdržali.

Prečítajte si aj: