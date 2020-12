Zatýkanie sudcov, právnikov, prokurátorov či vysokopostavených policajných funkcionárov otriaslo právnym systémom v samotných základoch. A hoci by sa dnes mohlo zdať, že sme svedkami očisty justície a polície, nespokojné hlasy počuť z viacerých radov.

Mnohí si istotne pamätajú na verejnú výzvu štrnástich nespokojných sudcov z konca minulého týždňa, ktorí upozorňovali na to, že podľa nich prezidentka Zuzana Čaputová, vláda, parlament a predseda Súdnej rady Ján Mazák pošliapavajú odkaz demokracie a základy právneho štátu. „S obavou sledujeme snahu o likvidáciu základnej paradigmy demokracie a právneho štátu, ktorou je trojdelenie štátnej moci a ktorú rešpektuje každá kultúrna a civilizovaná spoločnosť,“ písalo sa vo výzve, ktorú médiám poskytla jedna zo signatárok, sudkyňa Okresného súdu Bratislava II Dagmar Buchalová.

Ona a jej trinásť ďalších kolegov poukazovali aj na dehonestáciu justície. „V spoločnosti sa o nej vytvára obraz ako o nefunkčnom, ťažkopádnom skorumpovanom článku, a to len z toho dôvodu, že v radoch sudcov sa našlo zopár takých, ktorí sa možno spreneverili svojmu poslaniu, pričom doposiaľ nie sú právoplatne odsúdení,“ uviedli vo výzve. Na tú do dnešného dňa ako jediný zareagoval Ján Mazák. Ten však podľa vlastných slov nadobudol z ich vyjadrení presvedčenie, že žijú v inom štáte. „Nie na Slovensku, v štáte, kde má súdnictvo dôveru minimálneho počtu ľudí. V prostredí, v ktorom odvádzajú do väzby viac sudcov, ako je počet signatárov výzvy. V krajine, v ktorej sa sudcovia - aj bývalí - masívne priznávajú k ,spotvoreniu´ spravodlivosti, ku kupovaniu rozsudkov a k porušovaniu celého obsahu sľubu sudcu,“ uviedol Mazák.

Ubehlo len niekoľko dní a bojovať za právny štát sa najnovšie rozhodla Iniciatíva advokátov za právny štát, ktorá okrem iného rieši problém údajnej kriminalizácie advokátov. Konkrétny príklad iniciatíva ilustruje na prípade advokáta Martina Ribára, ktorý v minulosti poskytoval právne služby osobám v rámci organizovanej skupiny. V tom podľa iniciatívy spočíva aj podstata obvinenia.

Vedúca osobnosť signatárov manifestu Matej Marhavý preto spolu s ďalšími kolegami vyjadril Ribárovi podporu v stredu pred budovou Najvyššieho súdu SR. „Sme tu pre poukázanie na zjavnú nedôvodnosť kolúznej väzby. Chcel by som zdôrazniť, že Európsky súd pre ľudské práva, ako aj Európsky dohovor pre ľudské práva zakazuje mučenie a iné neľudské zaobchádzanie,“upozornil Marhavý s dôvetkom, že spôsob správania k osobe v kolúznej väzbe v danom prípade môže napĺňať znaky neľudského zaobchádzania. „Pokiaľ je osoba vzatá do kolúznej väzby a 9 mesiacov od zadržania nie je vypočutá a na svoj prvý výsluch musí čakať tak dlho, ide z nášho pohľadu o neľudské zaobchádzanie,“vysvetlil.

Iniciatíva advokátov za právny štát - zhromaždenie pred budovou Najvyššieho súdu. Zdroj: Jakub Kubala

Marhavý upozornil aj na ďalšie, podľa neho závažné skutočnosti súvisiace s prípadom. „Žiadame, aby sa vyšetrovanie akéhokoľvek prípadu, akejkoľvek osoby, ktorá je väzobne stíhaná a na ktorú sa vzťahuje prezumpcia neviny, vyšetrovalo v zmysle zásad právneho štátu,“uzavrel s tým, že ich iniciatíva je apolitická. „Doktor Ribár bol do väzby vzatý za vlády expremiéra Petra Pellegriniho a zotrváva v nej dodnes. Akékoľvek politické vyhlásenia na túto tému nemajú nič spoločné s našou iniciatívou a dištancujeme sa od nich,“dodal.

Celú situáciu pozorne sleduje aj Slovenská advokátska komora, pričom podľa jej hovorkyne Alexandry Donevovej nejde o ojedinelý prípad. „Od roku 2007 vieme o 17 prípadoch, keď bol advokát obžalovaný z činnosti súvisiacej s poskytovaním právnych služieb a následne sa preukázalo, že nešlo o trestný čin, ale o výkon povolania a poskytovanie právnych služieb,“uviedla Donevová s tým, že nie je v poriadku, ak je advokát postihovaný za to, že vykonáva advokáciu. „A už vôbec nie, ak orgány činné v trestnom konaní používajú procesné inštitúty trestného konania na to, aby advokáta, ktorý poctivo vykonáva svoje povolanie, vylúčili zo zastupovania v trestnom konaní. Advokát je profesionál, ktorý zastupuje iba práva a právom chránené záujmy klienta a nie je možné jeho prácu stotožňovať s jeho klientom,“ uviedla.