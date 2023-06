Šéfa Smeru-SD Roberta Fica (58) sme sa pýtali na aktuálne politické témy v rámci bleskového rozhovoru. Pripomenuli sme mu aj jeho video z ranných klikov v daždi, ktorý obletel internet. Niektorí jeho politickí súperi to zobrali rovno ako výzvu a začali ho napodobňovať. Čo na to hovorí?

Poslanci vo štvrtok nevyslovili dôveru úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Zo 136 prítomných poslancov totiž za vyslovenie dôvery hlasovalo len 34. „My sme od decembra 2022 bez vlády, pretože vláda padla, a namiesto toho, aby pani prezidentka tlačila na predčasné parlamentné voľby, tak naťahuje čas. Dnes tu máme ďalšiu vládu, ktorá získala 34 hlasov, čo je fiasko prezidentky Čaputovej,“ okomentoval výsledky hlasovania v parlamente predseda Smeru Robert Fico.

„Chce od nás, aby sme sme hlasovali za jej výtvor, to jednoducho tak nefunguje. Pani prezidentka je riadená na joystick, ale my nie sme. Sme suverénni, sebavedomí slovenskí poslanci a nebudeme tancovať tak, ako píska pani prezidentka," pokračoval ďalej Fico.

Predsedu Smeru sme sa pýtali aj na názor k novým pravidlám azylovej politiky EÚ. "Celý problém spočíva v tom, že sa nám snažia nanútiť buď povinné kvóty migrantov, alebo keď to neprijmete, budete musieť zaplatiť za každého migranta 20-tisíc eur. Som zástancom pružnej solidarity, ale musí spočívať v tom, že štát si musí vybrať, čo chce a musí to byť dobrovoľné a slobodné. Nám nemôžu nejakí úradníci z Bruselu hovoriť, koho máme alebo nemáme prijať," hovorí Fico. CELÝ ROZHOVOR SI POZRITE VO VIDEU:

Tento týždeň bola podpísaná spoločná deklarácia o tom, že do ochrany vzdušného priestoru Slovenska sa zapojí aj Maďarsko. Je to ale dostatočné? "Pani prezidentka Čaputová a jej kabinet uvažuje, že chce nakúpiť nový systém protivzdušnej ochrany pravdepodobne zo Spojených štátov po tom, čo sme náš dobrý a funkčný odovzdali na Ukrajinu. Tiež sme odovzdali ruské stíhacie lietadlá MiG-29, ktoré mohli lietať do konca roka 2023. Nemáme ani lietadlá, nemáme ani systém S-300 a náš vzdušný priestor kontrolujú lietadlá Poľska, Českej republiky a Maďarska. Veď to je taká hanba a najväčšie popretie sebavedomia, suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky,“ kritizoval Fico.

Šéf Smeru nedávno prekvapil videom z ranných klikov v daždi uprostred lesa, ktoré obletelo internet. Jeho výzvu prijal exminister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorý zverejnil podobnú snímku so slovami: "Keď Robo 22, tak ja 30". Fica sme sa pýtali, či videl video exministra vnútra a či prijíma pozvanie Mikulca do ringu. ODPOVEĎ FICA SI POZRITE V NAŠOM VIDEU:

Najvyšší súd SR potvrdil, že exminister vnútra Robert Kaliňák bol obvinený nezákonne. „Tieto rozhodnutia len potvrdzujú, že sme mali absolútnu pravdu. Trestné právo bolo hrubo zneužívané na boj proti opozícii," reagoval v tejto súvislosti Fico. Tiež zarezonovala správa, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý je trestne stíhaný v kauze Očistec, bude kandidovať za Smer. Fica sme sa pýtali, či sa neboja, že kvôli tomu budú terčom útokov. „Tibor Gašpar bol a aj je stále skvelý policajt. Je to človek, ktorý perfektne riadil Policajný zbor a som veľmi rád, že po tom, čo si prežil – pretože mohol sa niekde utiahnuť a povedať, že stačí – sa rozhodol verejne angažovať. Vážim si ho, aj jeho prácu a bude pre mňa potešením ho postaviť na absolútne zvoliteľné miesto na kandidátku Smeru,“ vysvetľoval nám.