Poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková síce často pôsobí ako extrovert, no svojich dvoch synov chráni pred zrakmi verejnosti. Tentokrát ale urobila výnimku a tá stojí naozaj za to. Hrdá mamička, ako aj jej synovia, pôsobia naozaj šťastne. Poslankyňa opísala aj to, akí sú jej potomkovia. No a potom prezradila aj niečo z obdobia, keď bola dieťaťom a prečo má odvtedy rada psov.

Bittó Cigániková sa vydávala za Daniela Bittóa v septembri 2020. Synov, ktorí sú aktuálne v puberte, má ale s prvým manželom. „Aj keď manželstvo s ich ocinom nevyšlo, nikdy, ani deň som neľutovala, že som sa rozhodla mať deti. Práve naopak, často boli práve oni tým potrebným palivom pre môj štart,“ napísala Bittó Cigániková na sociálnej sieti. Zároveň priznala, že ona vyrastala ako jedináčik a jej synovia sú pre ňu základom vytúženej rodiny.

„Nebudem klamať, nebolo to vždy ľahké. Ale bez debaty to stálo za to. Mám synov, na ktorých som pyšná. Vedia sa správať, samostatne rozmýšľať a byť oporou, keď treba,“ dodala poslankyňa s tým, že sa s nimi už dlhé roky dokáže rozprávať ako so seberovnými. Ale aká by to bola Bittó Cigániková, keby ich trochu, aj keď s láskou, nepodpichla: „Samozrejme, učia ma svojimi pubertálnymi stavmi nekonečnej trpezlivosti, ale aj to je asi treba.“

Odborníčka SaS pre zdravotníctvo si zároveň zaspomínala aj na svoje detstvo. Vysvetlila pritom, prečo ju zvieratá sprevádzajú už od detstva. V ich spoločnosti sa aj teraz podľa vlastných slov cíti neohrozená a milovaná: „Veľmi rada im lásku opätujem. Je to s nimi často ľahšie, ako s ľuďmi.“ Pozrite si v galérii, ako sa dostala Bittó Cigániková k láske ku psom, ale aj to, ako šťastne pôsobí so svojimi synmi.