Známa tvár SaS sa nikdy netajila tým, že si rada dopraje služby v profesionálnych salónoch a nemá problém zveriť sa do rúk odborníkov v oblasti estetickej medicíny. „Žijeme v 21. storočí a som šťastná, že takéto možnosti máme,“ uviedla prednedávnom pre náš denník Bittó Cigániková. Priznala sa, že pravidelne absolvuje jeden z najžiadanejších zákrokov v súčasnej estetickej medicíne – výplne na báze kyseliny hyalurónovej, ktoré sa využívajú na vyplnenie vrások a modeláciu kontúr tváre.

Takéto zákroky a jemné korekcie sú podľa Bittó Cigánikovej dnes už súčasťou starostlivosti o pleť každej modernej ženy. „Som toho veľký fanúšik a aj mi to pomáha,“ povedala nám vtedy liberálka. Práve mierny opuch tváre môže byť jedným zo sprievodných príznakov estetických zákrokov. Poslankyne sme sa preto pýtali, či náhodou aktuálne opuchnutá tvár v jej prípade nie je dôsledkom nejakého zákroku…. alebo sú za tým len únava a nevyspatosť? Najnovšie fotky Bittó Cigánikovej nájdete v galérii!

„Fíha, a všimli si vaši čitatelia, aj čo som hovorila? Lebo to je pri politikoch dôležité,“ reagovala trošku podráždene na našu otázku Bittó Cigániková. „To, či som po estetickom zákroku, ich život naozaj nijako neovplyvní,“ dodala ďalej. Podľa informácií, ktoré má náš denník, podstúpila Cigániková aj operáciu očných viečok, tú nám však doposiaľ nepotvrdila. Bez ohľadu na to je však zmena jej vizáže badateľná, a to nielen v oblasti očí...Čo je skutočným dôvodom opuchnutej tváre Cigánikovej sa dozviete v našej galérii!

Saskárka na sociálnej sieti informovala, že spolu s kolegom poslancom Tomášom Lehotským strávila pár dní v Holandsku, aby načerpala know-how o tom, ako funguje tamojšie zdravotníctvo. Je pravda aj to, že politička prednedávnom absolvovala operáciu očnej šošovky. „Od šestnástich rokov som nosila kontaktné šošovky, a to od rána do večera. Nikdy som nemala okuliare. Po tých rokoch to spôsobilo taký problém, že som mala zjazvenú rohovku,“ prezradila nám vtedy Bittó Cigániková. Dva týždne sme ju následne mohli vidieť v parlamente v tmavých slnečných okuliaroch.

