Liberálka Jana Bittó Cigániková (39) už druhým rokom poctivo "derie" školské lavice. Ešte vlani sa totiž rozhodla, že sa popri práci pokúsi vyštudovať v poradí už tretiu vysokú školu, pričom tentokrát by rada uspela na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Najnovšie dokonca zverejnila aj záber v uniforme!

Bittó Cigániková sa pri nástupe do školy dokonca pochválila výsledkami z príjmačiek. "Bola som 14. z vyše 100 uchádzačov. Potešilo ma to," chváli sa poslankyňa na sociálnej sieti. "Je to moja tretia výška. Predošlé dve sú zamerané na manažment verejnej správy a zdravotníctva," podotkla.

Takto cvičí poslankyňa Bittó Cigániková: Pri pohľade na ňu by sa HANBILI aj VOJACI (jún 2022)

V tom čase však sama priznala, že štúdium môže byť pre ňu popri práci mimoriadne náročné. "Uvidíme, dokedy to budem časovo zvládať. Myslím to ale úprimne vážne a teším sa na nové vedomosti a skúsenosti, ktoré využijem," odkázala. A hoci je tak zjavné, že spočiatku mala obavy, v súčasnosti sa na sociálnych sieťach chváli fotografiami z praxe. "Ahojte, dnes ma prax zavedie na operačku, kde budem asistovať pri operácii. Držte palce zdravotníkom aj pacientovi," napísala na sociálnej sieti.

FOTKY POSLANKYNE V ZDRAVOTNÍCKEJ UNIFORME NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež: