Irena Bihariová je slovenská politička a právnička. Od minulého roka je predsedníčkou strany Progresívne Slovensko, no treba podotknúť, že je Rómka. Silné slová prišli na adresu všetkých ľudí cez jej sociálnu sieť práve na sviatky. Neuveríte, aké vulgarizmy na jej adresu používali ľudia!

"Tento text sa mi za posledné roky doposiaľ písal najťažšie," začala svoj status Bihariová. Familiárne oslovila všetkých tých, čo si pred ňou zapchávajú nos, ale aj tých, ktorí ju podporujú. "Ocitli ste sa v konfrontácii s vysokoškolsky vzdelanou Rómkou. Je vlastne jedno, čo som robila, dosiahla, komu pomohla. Nech by som urobila čokoľvek, mnohým z vás sa to stále nezdá dosť dobré," pokračovala a apelovala na to, že na Slovensku máme stále proti Rómom predsudky. Nech sa deje čokoľvek.

Ostrejšie slová zvolila neskôr. "JA FAKT NEMOŽEM ZA VAŠE PO*RANÉ ŽIVOTY. Prepáčte, ale ja ozaj nemôžem za vaše nezdary," pritvrdila. V statuse vysvetlila, ako nemala najľahší život, ako bojovala so svojou farbou pleti a dokonca používala aj bledšie krémy, aby ju zakryla. "Avšak viac ako všetky pľuvance od ostatných ľudí ma zabolí to, keď začínate práve vy prepadať skepse. Keď ste začali niektorí pochybovať, či je na mňa Slovensko pripravené," pokračovala vo vysvetľovaní.

Na záver statusu napísala, že je obojživelník a vyzvala ľudí, aby sa predsudkom spoločnosti postavili. "Ale ak si zachováme vieru, že vždy ide o človeka, že aj tí, ktorí dnes rozdávajú pľuvance, si zaslúžia dôstojnosť, tak jedného dňa sa priepasť začne zmenšovať," ukončila status vľúdnymi slovami.