Mikulec mal porušiť zákon, keď neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Jeho rezort takto zlyhal dokonca 29-krát. Na rokovaní výboru pre kontrolu činnosti NBÚ o tom informoval jeho šéf Roman Konečný (45). NBÚ dokonca podalo trestné oznámenie, čo potvrdila aj Generálna prokuratúra. „Minister si mal byť vedomý, v akom rozsahu sa môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. V jeho prípade sú to iba skutočnosti týkajúce sa Slovenska,“ povedal bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (60).

Na oboznamovanie sa s utajovanými informáciami z NATO a EÚ nemal podľa Zábojníka platné osvedčenie, takže niečo také robiť nemohol: „Mal si byť toho vedomý a spraviť si bezpečnostnú previerku. Je možné, že bude sankcionovaný, ale to už necháme na políciu.“ Mikulec to odmieta a tvrdí, že sa podľa zákona môže oboznamovať s vecami v režime prísne tajné: „Ide o rovinu právneho výkladu a uhla pohľadu, či je do toho zahrnuté aj nahliadanie do dokumentov zo zahraničia.“

Juraj Krúpa (46) považuje Mikulcovo vysvetlenie za smiešne a tvrdí, že kauza sa nesmie zamiesť pod koberec: „Pripravujem zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru pre obranu a bezpečnosť.“ Podľa saskára je celá záležitosť „ostudou” a presahuje hranice Slovenska. Podobný názor má aj poslanec Smeru Marián Saloň (45): „NBÚ musel informovať NATO, že minister sa neoprávnene oboznamoval s ich skutočnosťami. To je medzinárodná hanba.“

Otázne je, či už 8-krát neúspešne odvolávaný Mikulec situáciu zvládne a udrží si kreslo dočasne povereného ministra vnútra. Poslanci ho už odvolávať nemôžu, keďže vláda padla. Zasiahnuť môže jedine prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá má právo odobrať ministrovi poverenie viesť rezort. „Minister za to nesie zodpovednosť, aj keď ho Igor Matovič (49) obhajoval. Ak bude mať Čaputová vlastný právny výklad, že došlo k porušeniu pravidiel, tak by mala určite zakročiť, lebo je to závažná vec,“ povedal politológ Tomáš Koziak.

Ľady sa v tejto situácii skutočne pohli a prezidentka Čaputová pripúšťa aj veľmi rázne riešenie. Ak by sa totiž potvrdilo, že Mikulec porušil zákon, jednou z možností by bolo podľa nej aj vymenovanie úradníckej vlády. „Ak sa ukáže, že zákon bol porušený, je to jedna z možností, že pristúpim aj k vymenovaniu úradníckej vlády. Nechcem však predbiehať, najprv sa musím oboznámiť s protokolom a počkať si na výsledky správneho konania,“ povedala novinárom. Konštatovala, že si vypýtala protokol z kontroly NBÚ. Jej kroky budú závisieť od výsledných zistení.

