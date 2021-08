Lipšic začiatkom septembra minulého roka verejnosti prezradil, že uvažuje nad kandidatúrou na vrcholové posty prokuratúry. Na to však potreboval bezpečnostnú previerku so stupňom „prísne tajné“. „Preverovaná osoba nemôže o vydanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami požiadať sama,“ povedal vtedy hovorca Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Peter Habara. O mesiac neskôr zamiešalo karty ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka (48), ktoré o previerku požiadalo, aby mohol vykonávať poradcu pre právne spory.

NBÚ konal promptne a už 8. decembra Lipšic previerku dostal. Potreboval ju do 8. januára, aby mohol kandidovať na post špeciálneho prokurátora. Situáciou sa na podnet šéfa Smeru Roberta Fica (56) začala zaoberať polícia. Vyšetrovateľ prípad zastavil, no prokurátorka nariadila vo veci pokračovať. Rozhodnutie podľa nej padlo predčasne. Vyšetrovateľ si totiž zrejme neoveril, či minister môže pre svojho poradcu žiadať o bezpečnostnú previerku. „Minister Krajniak považuje trestné oznámenie Fica za politicky motivované,“ povedala hovorkyňa rezortu práce Eva Rovenská.

Scenárov, ako sa prípad skončí, je hneď niekoľko. Isté je, že sa musí počkať na záver vyšetrovania. Aj renomovaný právnik Bárány ostáva opatrný: „Ak je to podmienka pre zastávanie funkcie, tak by prišiel o funkciu. Tu je však otázka, či príde o previerku alebo či sa to skončí na tom, že niekto prekročil podaním žiadosti svoju právomoc.“ Podľa odborníka bude záležať aj na tom, či sám Lipšic neuvádzal pri previerke nepravdivé informácie: „Ak by v tom bol Lipšic nevinne, tak možno znovu požiada o previerku ten, kto môže. Ak však niekto v tomto hrubým spôsobom zneužil svoju právomoc, tak z toho môže mať aj trestno-právne dôsledky.“

Na snímke vtedy ešte kandidát na špeciálneho prokurátora, advokát a exminister spravodlivosti Daniel Lipšic počas vypočutia pred Ústavnoprávnym výborom NR SR 1. februára 2021 v Bratislave. Zdroj: Jakub Kotian

Krajniaka už v prípade vypočula aj polícia a tvrdí, že bude súčinný s orgánmi činnými v trestnom konaní. „V danej veci vypovedal (Krajniak, poznámka redakcie) u vyšetrovateľa odboru Kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ Bratislava a zodpovedal všetky otázky, ktoré mu boli položené,“ povedala Rovenská s tým, že v prípade, ak bude od neho alebo od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyžadovaná ďalšia súčinnosť, tak ju samozrejme poskytnú. NBÚ na naše otázky neodpovedal a Lipšic sa zatiaľ k veci vyjadrovať nechce.

