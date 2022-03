V prípade, že by minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nevedel zreteľne vysvetliť zverenie manažovania utečeneckej krízy súkromným spoločnostiam, tak by OĽANO urobilo konzekvencie.

Vláda je presvedčená, že Mikulec robí, čo vládze. V diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza to uviedol šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). Nezaradený poslanec a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši poukázal, že situácia na východných hraniciach je zlyhaním štátu a Mikulec je toho svetlým príkladom.

Budaj si chce celú situáciu o podpísaní zmluvy so súkromnými spoločnosťami rezortom vnútra "nechať prejsť". Bude o tom reč na vláde aj v parlamente. "Ak by nastalo zneužitie funkcie, OĽANO vždy konalo a bude konať," poznamenal Budaj. Zároveň vylúčil, že by náhradou za Mikulca na poste šéfa rezortu vnútra mohol byť terajší poslanec Gábor Grendel (OĽANO).

Anketa Myslíte si, že sa vláde darí manažovať krízu s utečencami? Áno, ide jej to dobre... 4% Nie, súčasná vláda ju absolútne nezvláda manažovať! 96% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mikulec podľa Rašiho podpísal niekoľko nevýhodných zmlúv a zlyhal ako vedúci krízového štábu. Opozičný poslanec v relácii spomenul, že ministerstvo vnútra v uplynulých dňoch podpísalo zmluvu na dodávku 500 poschodových postelí za 246 eur za jednu a 1000 matracov v sume 114 eur za kus. "Je to predražené o 140.000 eur," tvrdí. Okolnosti o podpise tejto zmluvy Budajovi neboli známe.

Hlas-SD podľa Rašiho nepodporuje, aby protiraketové systémy S-300 išli na Ukrajinu. Mali by ostať na Slovensku a chrániť ho. Raši tvrdí, že SR nemá toľko nadbytočnej techniky, ktorú by mohlo poskytovať Ukrajine. "Keďže sme nárazníkovou zónou, naše lietadlá by mali ostať na Slovensku a chrániť vzdušný priestor NATO a teda aj nás," myslí si.

>K ceje veci sa vyjadrila aj Monika Beňová, ktorá si servítku pred ústa rozhodne nedávala. Jej vyjadrenie nájdete v galérii.<

V prvom rade podľa Budaja treba zabezpečiť východné hranice a riešením je Patriot. "V akom tempe sa bude nakladať s S-300, je na Naďovi," povedal. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v kooperácii so spojencami nehovorí o dni, kedy budú niektoré zbrojné systémy prepravované na Ukrajinu. "Bolo by to veľmi neprezieravé," reagoval s tým, že Slovensko si nemôže požičiavať obrannú techniku, musí si ju zakúpiť.

Slovensko by tiež podľa Budaja malo pokračovať vo vyhosťovaní ruských diplomatov. Raši s pokračovaním vyhosťovania súhlasí v prípade, že by sa zistilo, že diplomati vykonávali činnosť proti SR.

Situácia s využívaním auta a šoféra pre šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho cez spoločnosť SAD Zvolen bude podľa Rašiho celá vysvetlená vo výročnej správe strany. "Nebudú o tom žiadne pochybnosti," podotkol.