Známa politička Monika Beňová využíva sociálne siete takmer každý deň. Či už je to na súkromné účely, alebo pracovné. Žiaľ, ako je dobre známe, na internete a celkovo v online priestore na nás odvšadiaľ číha rôzne nebezpečie. Dôkazom toho je aj europoslankyňa, ktorá si nepríjemný zážitok vyskúšala na vlastnej koži. Ako sa totiž ukázalo, niekto jej hackol facebookový fanpage, ktorý využívala predovšetkým na informovanie o svojej práci a na komunikáciu s priaznivcami. "Pekný večer, pred cca hodinou mi niekto žiaľ hackol stránku, adesa aj fotka sú zatiaľ aspoň zmenené naspať ale meno sa do “povodného” stavu možem dať až o 7 dní. Ďakujem za trpezlivosť, pochopenie a množstvo správ, ktoré ste mi poslali na IG účet," napísala Beňová.

Monika Beňová zostala zo vzniknutej situácie poriadne prekvapený. Kauzu už rieši jej FB tím. Zdroj: instagram/Monika Beňová

Ako uvádza portál avast.com, kyberzločinec, ktorý sa snaží do vášho účtu dostať, môže zneužiť všetky informácie, ktoré nájde. "A meno bude jedna z prvých vecí, ktoré vyskúša. Mali by ste mať ale zapnuté dvojstupňové overovanie ako dodatočnú kontrolu, podľa ktorej Facebook zistí, že sa prihlasujete skutočne vy," uvádzajú odborníci. Beňová nám v SMS správe potvrdila, že problém už rieši jej FB tím, no podľa všetkého si názov fanpage skôr, ako za týždeň skutočne nezmení.

Politička celú situáciu vzala evidentne s humorom a tak sa skúste aj vy pobaviť na tom, na aké meno a s akou profilovou fotkou bol jej profil zmenený.

