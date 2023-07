Politička si s rodinou obľúbila Cyprus ešte počas Veľkej noci, keď si tam vyrazili na výlet. „Chceme ísť na Cyprus, pretože sa nám tam veľmi páčilo. Nie je to taký dlhý let a bol tam veľmi pekný rodinný hotel. Ideme len traja – tatino, mamina a Lea, ideme si to užiť ako rodina,“ uviedla začiatkom leta pre náš denník Beňová.

„Je v princípe jedno, kde dovolenky trávime, sú vždy také, aké si ich samé urobíme. Hlavné je, nepodľahnúť panike, stresu a vyčerpaniu,“ hovorí europoslankyňa. Samostatnou kapitolou je podľa jej slov dovolenka s malým dieťaťom. „Nič nezabudnúť, hlavne oblečenie “pre každý prípad”do každého počasia. Krémy a lieky “kebydačo” na všetky možné choroby. Knižky, hračky, čapicu proti slnku, rukávniky na plávanie, pyžamiek ( radšej veľa, lebo čo ak), všetko pobaliť na nič nezabudnúť. A pasy, ak cestujete kamkoľvek za hranice aj pre dieťa od babatka, aj v Schengene lebo “čo ak”, jasné može byť aj občiansky preukaz ale aj ten musí mať aj dieťa,“ rozhovorila sa Beňová.

„To naše sa na fotke v pase ani v občianskom preukaze nepodobá, takže sa jej pri návrate na letisku vo Viedni milá mladá policajtka tri razy opýtala, ako sa volá. Lea má necelé tri roky a našťastie rozumie po anglicky, takže jej povedala že Leuška Klčová. Milá mladá policajtka však zbystrila a opýtala sa nás, ako je možné, že jej naše dieťa rozumie po anglicky, keď máme slovenské pasy. Tak neviem, asi si stále niekde niektorí myslia, že sme zaostalí a pologramotní. Nevadí. My vieme, že nie sme,“ prezradila úsmevnú historku z dovolenky politička.

O Beňovej dcére len nedávno prasklo tajomstvo, že dokonca už vie čítať po slovensky aj po anglicky. Lea si prirodzene osvojila anglický jazyk, keďže sa o ňu stará aj opatrovateľka z Brazílie, ktorá s ňou komunikuje práve v tomto jazyku.

O populárnej političke je známe, že rada zverejňuje fotky na sociálnej sieti aj zo súkromia. Aj tentokrát zdieľala rôzne momentky z dovolenky na Cypre a ako si užívali sladký relax pri mori. „Fotenie v mori je také, že vždy niekoho nevidieť, vždy sa niekto pozerá niekam inam a ešte čakáte kedy príde vlna, ktorá utopí mobil. Ja ho síce na dovolenke používam len minimálne, ale aj tak…,“ pripísala vtipný komentár k fotke, kde si plnými dúškami užívajú kúpanie v mori s malou Leou.

„Lea je morská víla, od skorého rána až do večera. Pri mori sme vždy prví,“ uviedla Beňová pri ďalšej fotke. „Keď Leuška spinká cez deň, vystriedame sa s tatinkom vo fitku (lebo vonku sa fakt nedá behať🤪). Potom aj tá večera chutí bez výčitiek,“ podotkla tiež s vtipom.

O Beňovej je známe, že čo sa týka outfitov, na luxus si potrpí. Politička nesklamala ani tentokrát, keď sa na fotke z večere objavila v kvetinových šatách z dielne austrálskej módnej značky Zimmermann, ktorých cena je 1 150 eur. Čo sa týka drahých outfitov, prekvapil aj jej partner – advokát Ľubomír Klčo (38), ktorý sa na jednej z fotiek objavil v tričku od Givenchy s grafickou potlačou dievčaťa, ktorého cena sa pohybuje okolo 500 eur. Beňová rozhodne nešetrí ani čo sa týka oblečenia svojej dcéry. Malá Lea zažiarila v modrých šatočkách so sedmokráskami od značky Monnalisa v cene okolo 130 eur.

Na Slovensko sa Beňová s rodinou vrátila len pred pár dňami. „Najotravnejšia časť je vybaľovanie kufrov po návrate z dovolenky. Polovicu vecí ste nepotrebovali, ale tak oprať ich treba aj tak. Tak už mám za sebou od včera večera tri práčky plné,“ skonštatovala po návrate do Bratislavy.

