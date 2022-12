Malá Lea je slniečkom svojich rodičov a europoslankyňa Beňová ako hrdá mamina na nej rozhodne nešetrí. Pravidelne prezentuje snímky, kde sa rada chváli nielen tým, ako jej dcérka rastie, ale aj hriešne drahým oblečením, ktoré jej dopraje.

Cez víkend sa Beňová pochválila fotkou z bratislavskej Vrakune, kde vidno malú Leu zababušenú do huňatej čiapky a oblečenú do nápadnej zimnej kombinézy. „Dnes ráno trochu aj snežilo vo Vrakuni a bolo to krásne. Išli sme na detské ihrisko, obed som pripravila hneď ráno, aby sme mohli byť všetci traja spolu," pripísala Beňová k snímkom. Ružová prešívaná zateplená kombinéza do snehu so zvieracou potlačou a s červenou kožušinkou na kapucni je z dielne známeho módneho domu.

Minulý rok strávila politička vianočné sviatky vo Vysokých Tatrách. Na rodinných fotkách zaujala malá Lea, ktorá mala na sebe oblečenú hriešne drahú snehobielu zimnú kombinézu značky Moncler až za 530 eur!

Čo sa týka zimných outfitov, dvojročná Lea má však vo svojom šatníku aj ďalšie drahé kúsky! Nedávno pózovala v ružovej mikine s hravými nášivkami z dielne spomínanej značky Marc Jacobs, ktorej cena je 198 eur. Na ďalšej fotke je zasa malú Leu vidno v ružovo-modrej bundičke s potlačou od talianskej značky Chiara Ferragni, ktorá stojí až 385 eur!

Zaujala tiež snímka, na ktorej je Beňovej dcérka oblečená v športovej bunde výraznej ružovej farby. Na oblečení vidno veľký ilustrovaný farebný text, ktorý naznačuje, že zimný kabátik je od známeho módneho domu Stella McCartney za 302 eur. Nehovoriac o chutnom flísovom kabátiku slonovinovej farby z kolekcie Tartine et Chocolat, ktorý očarí každého. Kabátik s kapucňou a roztomilými medvedími uškami stál 152 eur.