Jedna zo zakladateľov a dlhoročná členka strany Smer-SD sa ohradila proti ich nedávnym krokom. Ako napísala na sociálnej sieti, jej postoj k súčasnej situácii či prípadnému spájaniu sa s inými stranami, je jasný. "Tento status píšem pre členov Smer-SD a aj pre vás, ktorí ma sledujete," napísala na sociálnej sieti.

Politička sa vyhranila proti spájaniu s hnutím Republika. "Je to pre mňa osobne no go. Verím, že aj pre Smer SD a jeho členov," dodala na sociálnej sieti. Ako Beňová uviedla, rovnako jasno má aj v otázke, kto môže za vojnový konflikt na Ukrajine: "Nie je to konflikt USA s Ruskou federáciou. Je to útok na Ukrajinu zo strany Putina a jeho blizkych spolupracovníkov. Som si istá, že vačšina Rusov to tak rovnako vníma."

Členovia strany Smer-SD však majú od vypuknutia konfliktu na celú vec odlišný názor. "Vojenský konflikt na Ukrajine nie je konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskom, je to konflikt medzi USA a Ruskom, obeťou ktorého sú bežní občania Ukrajiny," tvrdila strana vo svojom prvotnom vyhlásení po minulotýždňovom vypuknutí konfliktu. Na utorkovej tlačovej konferencii to zopakoval aj šéf strany Robert Fico.

