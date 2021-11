"Hlásime sa po dvoch dňoch, covidujeme totiž všetci traja, žiaľ," napísala Beňová v úvode svojho statusu.

Syn Martin má boj s koronavírusom už takmer úspešne za sebou, no u malej Leušky za začali príznaky prejavovať včera. "Zvláda to dobre, trošku teplotka a soplík, dúfame že to aj tak ostane," dodáva Beňová.

Monika je aktuálne bez príznakov, no jej partnej je na tom oveľa horšie!

Monika s priateľom a dcérou Leuškou. Zdroj: instagram monicabenova

